В Бурятии посоревнуются в ловле рыбы на мормышку

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Иволгинском районе состоится турнир «Торминский Гигант»



19 ноября в Бурятии проведут открытый турнир по ловле рыбы на мормышку со льда «Торминский Гигант». Соревнования стартуют с 8:00 утра в Иволгинском районе на озере Торма.



К участию в турнире допускаются спортсмены муниципальных образований республики, рыболовно-спортивных обществ и организаций, клубов и обществ охотников и рыболовов, а также все свободно заявленные рыболовы. Заявки участников подаются по 19 ноября включительно.



Соревнования проводятся в личном и командном зачётах. Состав команды – 3 человека.



Старт первого тура будет дан в 9:00. В 13:00 начнётся второй тур соревнований. С 17:00 пройдёт награждение участников и закрытие турнира. Об этом сообщает федерация рыболовного спорта РБ.



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