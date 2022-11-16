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В Бурятии посоревнуются в ловле рыбы на мормышку

В Бурятии посоревнуются в ловле рыбы на мормышку
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Иволгинском районе состоится турнир «Торминский Гигант»

19 ноября в Бурятии проведут открытый турнир по ловле рыбы на мормышку со льда «Торминский Гигант». Соревнования стартуют с 8:00 утра в Иволгинском районе на озере Торма.

К участию в турнире допускаются спортсмены муниципальных образований республики, рыболовно-спортивных обществ и организаций, клубов и обществ охотников и рыболовов, а также все свободно заявленные рыболовы. Заявки участников подаются по 19 ноября включительно.

Соревнования проводятся в личном и командном зачётах. Состав команды – 3 человека.

Старт первого тура будет дан в 9:00. В 13:00 начнётся второй тур соревнований. С 17:00 пройдёт награждение участников и закрытие турнира. Об этом сообщает федерация рыболовного спорта РБ.

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Бурятия рыбная ловля рыбалка рыболовный спорт Иволгинский район

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