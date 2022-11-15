Детская студия из Улан-Удэ победила на всероссийском фестивале

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Ребята из «Большого сердца» были отмечены в номинации «Кино»



Церемония закрытия всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, состоялась в Москве в первой декаде ноября. Победителями фестиваля в номинации «Кино» стала театральная студия «Большое сердце» ресурсного центра «Созвездие» города Улан-Удэ с передачей «Интересные события РДШ Бурятия».



В конкурсе приняли участие более 550000 участников из 79 регионов Российской Федерации и 8 зарубежных государств. Победителями и призёрами федерального этапа стали более 2000 участников из 63 регионов России, а также представители Донецкой Народной республики, Египта, Казахстана, Ливана, Луганской Народной Республики, Республики Беларусь, Узбекистана и Эфиопии.



Восемь активных ребят из «Большого сердца» вместе с руководителем студии Юлией Карпуховой на протяжении четырёх дней посещали различные мастер-классы, спектакли, экскурсии, выставки и цирковое представление.



- Мероприятие было грандиозным и очень полезным! Нам с ребятами посчастливилось на одной площадке увидеть столько невероятно талантливых детей и их педагогов из разных регионов и стран, познакомиться с крутыми спикерами, известными режиссёрами и окунуться в настоящую сказку!, - рассказывает Юлия Карпухова.



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, уланудэнцы очаровали участников фестиваля не только национальными костюмами, по признанию самих членов конкурсного жюри, немало решающих баллов к победе добавили жизнелюбие и артистичность наших ребят.



- Проведённые в столице 4 дня мы будем помнить ещё очень долго, было безумно интересно знакомиться и общаться с другими ребятами. Очень неожиданно было узнать, что некоторые видеоролики нашей студии видели в других регионах! - поделилась впечатлениями участница «Большого сердца» Катя.

