15 ноября

14 ноября

Популярное

Детская студия из Улан-Удэ победила на всероссийском фестивале

Детская студия из Улан-Удэ победила на всероссийском фестивале
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Ребята из «Большого сердца» были отмечены в номинации «Кино»

Церемония закрытия всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, состоялась в Москве в первой декаде ноября. Победителями фестиваля в номинации «Кино» стала театральная студия «Большое сердце» ресурсного центра «Созвездие» города Улан-Удэ с передачей «Интересные события РДШ Бурятия».

В конкурсе приняли участие более 550000 участников из 79 регионов Российской Федерации и 8 зарубежных государств. Победителями и призёрами федерального этапа стали более 2000 участников из 63 регионов России, а также представители Донецкой Народной республики, Египта, Казахстана, Ливана, Луганской Народной Республики, Республики Беларусь, Узбекистана и Эфиопии.

Восемь активных ребят из «Большого сердца» вместе с руководителем студии Юлией Карпуховой на протяжении четырёх дней посещали различные мастер-классы, спектакли, экскурсии, выставки и цирковое представление.

- Мероприятие было грандиозным и очень полезным! Нам с ребятами посчастливилось на одной площадке увидеть столько невероятно талантливых детей и их педагогов из разных регионов и стран, познакомиться с крутыми спикерами, известными режиссёрами и окунуться в настоящую сказку!, - рассказывает Юлия Карпухова.

Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, уланудэнцы очаровали участников фестиваля не только национальными костюмами, по признанию самих членов конкурсного жюри, немало решающих баллов к победе добавили жизнелюбие и артистичность наших ребят.

- Проведённые в столице 4 дня мы будем помнить ещё очень долго, было безумно интересно знакомиться и общаться с другими ребятами. Очень неожиданно было узнать, что некоторые видеоролики нашей студии видели в других регионах! - поделилась впечатлениями участница «Большого сердца» Катя.
Бурятия Улан-Удэ театр фестиваль дети кино студия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Школьники из Бурятии стали призёрами чемпионата «Хайтек»
Школьники из Бурятии стали призёрами чемпионата «Хайтек»
Общество, 15.11.2022
Ребята завоевали «бронзу» в компетенции «Сетевое и системное администрирование»
Детская студия из Улан-Удэ победила на всероссийском фестивале
Детская студия из Улан-Удэ победила на всероссийском фестивале
Общество, 15.11.2022
Ребята из «Большого сердца» были отмечены в номинации «Кино»
Монголия поддержит доступные цены на авиаперевозки
Монголия поддержит доступные цены на авиаперевозки
Общество, 15.11.2022
Местные авиакомпании получат государственную поддержку
Армрестлеры Бурятии вошли в тройку призёров чемпионата СФО и ДФО
Армрестлеры Бурятии вошли в тройку призёров чемпионата СФО и ДФО
Общество, 15.11.2022
Также команда республики лидировала в командном зачёте первенства округов
В Бурятии расторгнут ещё один контракт на капремонт дороги
В Бурятии расторгнут ещё один контракт на капремонт дороги
Общество, 15.11.2022
Ремонт шёл с серьёзным отставанием по графику
В Иркутской области раненого военкома выписали из больницы
В Иркутской области раненого военкома выписали из больницы
Общество, 15.11.2022
Он пострадал в результате нападения злоумышленника на военкомат Усть-Илимска
Шахматист из Бурятии стал серебряным призёром первенства Европы
Шахматист из Бурятии стал серебряным призёром первенства Европы
Общество, 15.11.2022
В этом году турнир собрал 1000 спортсменов из 36 европейских стран
Весной в Байкал выпустят рекордное количество молоди омуля
Весной в Байкал выпустят рекордное количество молоди омуля
Общество, 15.11.2022
На инкубацию заложено более 1 миллиарда икринок омуля
Мэр Улан-Удэ о комбинате школьного питания: «Делаем всё, чтобы дети были сыты»
Мэр Улан-Удэ о комбинате школьного питания: «Делаем всё, чтобы дети были сыты»
Общество, 15.11.2022
Игорь Шутенков проверил городской комбинат школьного питания
Худрук Русдрама: «Ничего оскорбительного я не говорил!»
Худрук Русдрама: «Ничего оскорбительного я не говорил!»
Общество, 15.11.2022
Вячеслав Дьяченко прокомментировал разгоревшийся вокруг него скандал
В Бурятии определили чемпионов по вольной борьбе
В Бурятии определили чемпионов по вольной борьбе
Общество, 15.11.2022
В столице региона прошёл юбилейный чемпионат республики
Мэр Улан-Удэ проинспектировал ход строительства домов в Новом Зелёном
Мэр Улан-Удэ проинспектировал ход строительства домов в Новом Зелёном
Общество, 15.11.2022
Строительные работы планируют завершить в декабре
В Бурятии напомнили о выплатах для семей с тремя детьми
В Бурятии напомнили о выплатах для семей с тремя детьми
Общество, 15.11.2022
Они могут претендовать на пособие в 15 с лишним тысяч рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^