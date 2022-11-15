В Улан-Удэ три многоквартирных дома на полдня останутся без холодной воды

Запланирован ремонт пожарного гидранта



В среду, 16 ноября, в трёх домах в Улан-Удэ не будет холодной воды. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ по ремонту пожарного гидранта на водопроводной сети по улице Павлова, 78.



Под отключение попадают пятиэтажные дома на улице Павлова №№ 70, 78 и шестиэтажный дом № 80.



Проведение работ запланировано с 9:00 до 15:00.





