Запланирован ремонт пожарного гидранта
В среду, 16 ноября, в трёх домах в Улан-Удэ не будет холодной воды. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ по ремонту пожарного гидранта на водопроводной сети по улице Павлова, 78.
Под отключение попадают пятиэтажные дома на улице Павлова №№ 70, 78 и шестиэтажный дом № 80.
Проведение работ запланировано с 9:00 до 15:00.
В Улан-Удэ три многоквартирных дома на полдня останутся без холодной воды
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Запланирован ремонт пожарного гидранта
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