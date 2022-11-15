В Волгограде помогли раненому на Украине бойцу из Бурятии

Уроженцы республики навестили попавшего в госпиталь земляка



Недавно сотрудники полномочного представительства Бурятии в Москве обратились к подписчикам своего telegram-канала за помощью. Они рассказали, что военный из Бурятии получил ранение во время спецоперации на Украине и оказался в госпитале в Волгограде. Ему требовалось передать небольшую посылку с вещами.



На эту просьбу откликнулось множество неравнодушных людей. Уроженцы республики навестили земляка и купили ему продукты, а вещи он приобрёл самостоятельно.



В полпредстве поблагодарили подписчицу по имени Александра и её знакомых, которые не остались в стороне и помогли бойцу.



- Также спасибо нашей землячке из посёлка Селенгинск и её родственникам, которые не смогли пройти мимо – они навестили и поддержали парня, – добавили в представительстве.



