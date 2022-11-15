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В Бурятии разыграли республиканский кубок по футболу

В Бурятии разыграли республиканский кубок по футболу
Общество,  Фото:ФСК «Планета спорта»
Победителем стала команда из Улан-Удэ

С 12 по 13 ноября в Бичурском районе Бурятии прошло республиканское первенство по футболу на кубок ООО «Кедр». Принимали участие команды 2011-2012 годов рождения и младше из Бичуры, Улан-Удэ, Гусиноозёрска и Кабанского района.

Победителем стал футбольный клуб «Спарта» из Улан-Удэ. На втором месте спортсмены СШОР г. Гусиноозёрск. Третьим стал ФК «Кедр» из села Бичура.

Лучшим вратарём был признан Роман П. («Спарта»). Звание «Лучший защитник» получил Андрей П. («Кедр»). Лучшим игроком был назван Родион А. Лучшим нападающим – Арсений К. (Кабанский район).

Кроме это, по информации ФСК «Планета спорта», звание «Лучший пенальтист» завоевал Рома П. («Кедр»). Также лучшим вратарём стал Тамир Ж. (г. Гусиноозёрск). Лучшим жонглёром был назван Артём З. («Спарта»). 
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