15 ноября

14 ноября

Популярное

В Бурятии настал «День возврата долга»

В Бурятии настал «День возврата долга»
Общество, 
Верующие в этот день почитают родителей и тех, кто оказывал всяческую помощь

Сегодня, 15 ноября, верующие отмечают «День возврата долга». По примеру Будды Шакьямуни в этот день нужно благодарить родителей и всех людей, которые оказывали всяческую помощь и поддержку.

- Мы отмечаем праздник Лхабаб Дуйсэн, потому что Будда в этот день вернулся с места пребывания 33-х небожителей, где наш Учитель, поднявшись туда, вернул долг своей матери Маха Майе, передав ей своё Учение и остальным небожителям. Символом данного исторического подвига является статуя Зандан Жуу пребывающая в Эгитуйском дацане, - пояснил глава Буддийской Традиционной Сангхи России, Хамбо Лама Дамба Аюшеев.



По словам священнослужителей, в возрасте 41 года Будда Шакьямуни на протяжении 90 дней находился в миру 33 божеств. Давал Учение матери, тем самым возвращая ей долг.

- Но когда Будда спускался с мира 33 божеств, Зандан жуу (прим. Сандаловый Будда) сделал навстречу Будде 7 шагов, но Будда его остановил, сказав: «Ты моё отражение в этом мире людей». С тех пор многие буддийские мастера говорят, что благословение Будды и Зандан жуу равны, также сандаловый Будда является символом «Возврата долга и чувством ответственности», - рассказывают буддисты.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 14 по 16 ноября во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России проходит трёхдневный величественный Лхабаб Дуйсэн хурал. Это событие – Нисхождение из мира 33 небожителей – вошло в число восьми великих подвигов Будды Шакьямуни, которые особо отмечаются буддистами всего мира. Считается, что все благие дела любого человека в этот день увеличиваются в сотни миллионов раз.

буддизм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Волгограде помогли раненому на Украине бойцу из Бурятии
В Волгограде помогли раненому на Украине бойцу из Бурятии
Общество, 15.11.2022
Уроженцы республики навестили попавшего в госпиталь земляка
В Бурятии настал «День возврата долга»
В Бурятии настал «День возврата долга»
Общество, 15.11.2022
Верующие в этот день почитают родителей и тех, кто оказывал всяческую помощь
В районную ветклинику в Бурятии пришло новое оборудование
В районную ветклинику в Бурятии пришло новое оборудование
Общество, 15.11.2022
Ветеринары надеются, что владельцы и их питомцы будут довольны
Хирург из Улан-Удэ получил звание почётного донора
Хирург из Улан-Удэ получил звание почётного донора
Общество, 15.11.2022
Батор Дондоков сдаёт кровь уже 16 лет
В Бурятии прошёл турнир по боксу памяти Ильи Кушиташвили и Николая Авдеева
В Бурятии прошёл турнир по боксу памяти Ильи Кушиташвили и Николая Авдеева
Общество, 15.11.2022
Маме погибшего сотрудника ОМОН вручили удостоверение к ордену Мужества
Фильм «Сердце Пармы» с актрисой из Бурятии повторил рекорд «Аватара»
Фильм «Сердце Пармы» с актрисой из Бурятии повторил рекорд «Аватара»
Общество, 15.11.2022
Драма с Еленой Ербаковой опять возглавила российский кинопрокат
Посёлок на границе Бурятии и Монголии остался без света
Посёлок на границе Бурятии и Монголии остался без света
Общество, 15.11.2022
Водитель самосвала обесточил более 70 домов
Вокруг нового худрука Русдрама в Улан-Удэ разгорается скандал
Вокруг нового худрука Русдрама в Улан-Удэ разгорается скандал
Общество, 15.11.2022
Актёры пожаловались на него в Минкульт и потребовали извинений за неосторожную фразу
Прирост коронавируса в Бурятии остаётся низким
Прирост коронавируса в Бурятии остаётся низким
Общество, 15.11.2022
Летальных случаев за сутки не зарегистрировано
Школьница из Бурятии победила в конкурсе «Моя страна – Моя Россия»
Школьница из Бурятии победила в конкурсе «Моя страна – Моя Россия»
Общество, 15.11.2022
Она представила проект по развитию системы социального наставничества в Закаменском районе
Театр «Байкал» отправится с гастролями по Дальнему Востоку
Театр «Байкал» отправится с гастролями по Дальнему Востоку
Общество, 15.11.2022
Выступления пройдут в Благовещенске, Свободном и Райчихинске
Работающие на удалёнке улан-удэнцы спят дольше
Работающие на удалёнке улан-удэнцы спят дольше
Общество, 15.11.2022
Среднее время на сон экономически активных улан-удэнцев составляет 7 часов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^