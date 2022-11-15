В Бурятии настал «День возврата долга»









По словам священнослужителей, в возрасте 41 года Будда Шакьямуни на протяжении 90 дней находился в миру 33 божеств. Давал Учение матери, тем самым возвращая ей долг.



- Но когда Будда спускался с мира 33 божеств, Зандан жуу (прим. Сандаловый Будда) сделал навстречу Будде 7 шагов, но Будда его остановил, сказав: «Ты моё отражение в этом мире людей». С тех пор многие буддийские мастера говорят, что благословение Будды и Зандан жуу равны, также сандаловый Будда является символом «Возврата долга и чувством ответственности», - рассказывают буддисты.



Как сообщал «Байкал-Daily», с 14 по 16 ноября во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России



По словам священнослужителей, в возрасте 41 года Будда Шакьямуни на протяжении 90 дней находился в миру 33 божеств. Давал Учение матери, тем самым возвращая ей долг.- Но когда Будда спускался с мира 33 божеств, Зандан жуу (прим. Сандаловый Будда) сделал навстречу Будде 7 шагов, но Будда его остановил, сказав: «Ты моё отражение в этом мире людей». С тех пор многие буддийские мастера говорят, что благословение Будды и Зандан жуу равны, также сандаловый Будда является символом «Возврата долга и чувством ответственности», - рассказывают буддисты.Как сообщал «Байкал-Daily», с 14 по 16 ноября во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России проходит трёхдневный величественный Лхабаб Дуйсэн хурал . Это событие – Нисхождение из мира 33 небожителей – вошло в число восьми великих подвигов Будды Шакьямуни, которые особо отмечаются буддистами всего мира. Считается, что все благие дела любого человека в этот день увеличиваются в сотни миллионов раз.

Сегодня, 15 ноября, верующие отмечают «День возврата долга». По примеру Будды Шакьямуни в этот день нужно благодарить родителей и всех людей, которые оказывали всяческую помощь и поддержку.- Мы отмечаем праздник Лхабаб Дуйсэн, потому что Будда в этот день вернулся с места пребывания 33-х небожителей, где наш Учитель, поднявшись туда, вернул долг своей матери Маха Майе, передав ей своё Учение и остальным небожителям. Символом данного исторического подвига является статуя Зандан Жуу пребывающая в Эгитуйском дацане, - пояснил глава Буддийской Традиционной Сангхи России, Хамбо Лама Дамба Аюшеев.