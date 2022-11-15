Юные спортсмены завоевали медали на кубке города и первенстве области
13 ноября был разыгран XIII кубок города Иркутск по Сётокан каратэ-до. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии.
Юные представители Бурятского отделения «Сётокан каратэ-до Интернэйшнл» России завоевали три «серебра». Татьяна М. в категории «Девочки 9-10 лет» выиграла две серебряные медали в ката и в кумитэ в абсолютной весовой категории. Мария М. заняла второе место в ката у девочек до 8 лет.
Ранее каратисты Бурятии успешно выступили на первенстве и чемпионате Иркутской области по каратэ WKF, которое прошло с 9 по 10 ноября. Две золотые медали выиграл Алексей Д. среди мальчиков 10-11 лет в кумитэ (42 кг) и ката. Также «золото» завоевал Данил Д. в кумитэ у юношей 14-15 лет в весовой категории свыше 57 кг. Николай З. стал первым в кумитэ среди юношей 14-15 лет в весе до 57 кг. Гавриил В. занял второе место в кумитэ (свыше 57 кг) в категории «Юноши 14-15 лет».
Номина У. была второй в кумитэ и третьей в ката у девушек 14-15 лет. Мария М. выиграла «бронзу» в ката у девочек 8-9 лет. Татьяна М. стала третьей в кумитэ в этой же возрастной группе у девочек. Об этом сообщает группа «Каратэ Бурятия».
Каратисты Бурятии успешно выступили в Иркутске
Общество, Фото:
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