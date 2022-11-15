Местные авиакомпании получат государственную поддержку
В Монголии министерство дорожно-транспортного развития приняло решение поддержать местных государственных и частных авиаперевозчиков. Они получат равную поддержку на пассажирские и грузовые перевозки по многим направлениям по доступным ценам для повышения своей конкурентоспособности на международном рынке авиаперевозок.
В частности, приказом министра транспорта государственной авиакомпании МИАТ предоставлено право выполнять регулярные рейсы в Новосибирск. Авиакомпания «Монгольские авиалинии Карго» получила право выполнять регулярные рейсы в Москву, Екатеринбург, Сингапур, Урумчи и Шанхай, а «Изинис Эйрвэйз» ( Eznis Airways) назначена авиаперевозчиком грузов в Чэнду, Санью, Сеул, Гонконг, Стамбул, Лондон и Москву.
Кроме того, авиакомпания «Монгольские авиалинии Карго» назначена на маршрут в Берлин. По данным главного управления гражданской авиации, авиаперевозчик планирует начать пассажирские рейсы по маршруту Берлин – Москва с января 2023 года.
В настоящее время компания «Изинис Эйрвэйз» приобрела самолёт A330-200 для перевозки грузов, а «Монгольские авиалинии Карго» готовится импортировать самолёт A330-243 для перевозки пассажиров. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монголия поддержит доступные цены на авиаперевозки
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