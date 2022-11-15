15 ноября

14 ноября

Популярное

Специалисты из Московской области обучают лесников Бурятии

Специалисты из Московской области обучают лесников Бурятии
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Лесники повышают квалификацию

В Бурятии лесники повышают квалификацию по программе «Хозяйственное управление лесами. Отвод и таксация лесосек для проведения различных форм и видов рубок лесных насаждений», сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Для обучения работников были приглашены преподаватели Всероссийского института повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства» из города Пушкино Московской области.

Более 100 сотрудников изучают дисциплины по отводу и таксации лесосек, составления таксационного описания, системе лесохозяйственных мероприятий и нормативного обеспечение рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями.

- Большую часть знаний мы каждый день применяем в своей работе, поэтому просто закрепили их. Также мы ознакомились с новыми нормативно-правовыми актами, которые вступят в силу в следующем году, и обменялись опытом с коллегами, - рассказал заместитель руководителя Заиграевского лесхоза Виталий Гонин.

Полученные знания лесники закрепили на практике. На тренировочной площадке специалисты отработали навыки работы с лесными инструментами – полнометром, высотометром, реласкопом, буссолью, возрастным буравом и многим другим. Затем все данные обучающиеся занесли в карточку таксации, которая позволяет определить количественные и качественные показатели лесных насаждений.

По итогам обучения специалисты получат сертификаты повышения квалификации.

лесники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В районную ветклинику в Бурятии пришло новое оборудование
В районную ветклинику в Бурятии пришло новое оборудование
Общество, 15.11.2022
Ветеринары надеются, что владельцы и их питомцы будут довольны
Хирург из Улан-Удэ получил звание почётного донора
Хирург из Улан-Удэ получил звание почётного донора
Общество, 15.11.2022
Батор Дондоков сдаёт кровь уже 16 лет
В Бурятии прошёл турнир по боксу памяти Ильи Кушиташвили и Николая Авдеева
В Бурятии прошёл турнир по боксу памяти Ильи Кушиташвили и Николая Авдеева
Общество, 15.11.2022
Маме погибшего сотрудника ОМОН вручили удостоверение к ордену Мужества
Фильм «Сердце Пармы» с актрисой из Бурятии повторил рекорд «Аватара»
Фильм «Сердце Пармы» с актрисой из Бурятии повторил рекорд «Аватара»
Общество, 15.11.2022
Драма с Еленой Ербаковой опять возглавила российский кинопрокат
Посёлок на границе Бурятии и Монголии остался без света
Посёлок на границе Бурятии и Монголии остался без света
Общество, 15.11.2022
Водитель самосвала обесточил более 70 домов
Вокруг нового худрука Русдрама в Улан-Удэ разгорается скандал
Вокруг нового худрука Русдрама в Улан-Удэ разгорается скандал
Общество, 15.11.2022
Актёры пожаловались на него в Минкульт и потребовали извинений за неосторожную фразу
Прирост коронавируса в Бурятии остаётся низким
Прирост коронавируса в Бурятии остаётся низким
Общество, 15.11.2022
Летальных случаев за сутки не зарегистрировано
Школьница из Бурятии победила в конкурсе «Моя страна – Моя Россия»
Школьница из Бурятии победила в конкурсе «Моя страна – Моя Россия»
Общество, 15.11.2022
Она представила проект по развитию системы социального наставничества в Закаменском районе
Театр «Байкал» отправится с гастролями по Дальнему Востоку
Театр «Байкал» отправится с гастролями по Дальнему Востоку
Общество, 15.11.2022
Выступления пройдут в Благовещенске, Свободном и Райчихинске
Работающие на удалёнке улан-удэнцы спят дольше
Работающие на удалёнке улан-удэнцы спят дольше
Общество, 15.11.2022
Среднее время на сон экономически активных улан-удэнцев составляет 7 часов
Киргизская диаспора Улан-Удэ передала партию термостелек для участников спецоперации
Киргизская диаспора Улан-Удэ передала партию термостелек для участников спецоперации
Общество, 15.11.2022
Члены киргизской диаспоры самостоятельно организовали сбор средств

«За что?»: Улан-удэнцы возмущены грядущим подорожанием проезда
«За что?»: Улан-удэнцы возмущены грядущим подорожанием проезда
Общество, 15.11.2022
Повысить цену на проезд планируют сразу на пять рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^