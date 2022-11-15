Специалисты из Московской области обучают лесников Бурятии





В Бурятии лесники повышают квалификацию по программе «Хозяйственное управление лесами. Отвод и таксация лесосек для проведения различных форм и видов рубок лесных насаждений», сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Для обучения работников были приглашены преподаватели Всероссийского института повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства» из города Пушкино Московской области.Более 100 сотрудников изучают дисциплины по отводу и таксации лесосек, составления таксационного описания, системе лесохозяйственных мероприятий и нормативного обеспечение рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями.- Большую часть знаний мы каждый день применяем в своей работе, поэтому просто закрепили их. Также мы ознакомились с новыми нормативно-правовыми актами, которые вступят в силу в следующем году, и обменялись опытом с коллегами, - рассказал заместитель руководителя Заиграевского лесхоза Виталий Гонин.Полученные знания лесники закрепили на практике. На тренировочной площадке специалисты отработали навыки работы с лесными инструментами – полнометром, высотометром, реласкопом, буссолью, возрастным буравом и многим другим. Затем все данные обучающиеся занесли в карточку таксации, которая позволяет определить количественные и качественные показатели лесных насаждений.По итогам обучения специалисты получат сертификаты повышения квалификации.