В районную ветклинику в Бурятии пришло новое оборудование

Ветеринары надеются, что владельцы и их питомцы будут довольны
В Селенгинский филиал ветеринарии поступило новое оборудование. Об обновлении сообщили в районной группе «Селенга-инфо. 24/7».
Ветеринарная клиника пополнилась светодиодной лампой, напольными весами, а также поступил электрокоагулятор хирургический.
- Теперь качество проводимых ветеринарных услуг в нашем филиале улучшится во много раз и очень надеемся, что пациенты со своими питомцами будут очень довольны, - прокомментировали сотрудники ветеринарии.
Ветеринары надеются, что владельцы и их питомцы будут довольны
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