В районную ветклинику в Бурятии пришло новое оборудование









В Селенгинский филиал ветеринарии поступило новое оборудование. Об обновлении сообщили в районной группе «Селенга-инфо. 24/7».Ветеринарная клиника пополнилась светодиодной лампой, напольными весами, а также поступил электрокоагулятор хирургический.- Теперь качество проводимых ветеринарных услуг в нашем филиале улучшится во много раз и очень надеемся, что пациенты со своими питомцами будут очень довольны, - прокомментировали сотрудники ветеринарии.