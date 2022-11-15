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В районную ветклинику в Бурятии пришло новое оборудование

В районную ветклинику в Бурятии пришло новое оборудование
Общество,  Фото:"Селенга-инфо"
Ветеринары надеются, что владельцы и их питомцы будут довольны

В Селенгинский филиал ветеринарии поступило новое оборудование. Об обновлении сообщили в районной группе «Селенга-инфо. 24/7».

Ветеринарная клиника пополнилась светодиодной лампой, напольными весами, а также поступил электрокоагулятор хирургический.


- Теперь качество проводимых ветеринарных услуг в нашем филиале улучшится во много раз и очень надеемся, что пациенты со своими питомцами будут очень довольны, - прокомментировали сотрудники ветеринарии.

ветеринария

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