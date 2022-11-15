В Улан-Удэ отпразднуют день рождения Деда Мороза

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

На мероприятие пригласят детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации



18 ноября в столице Бурятии отметят день рождения Деда Мороза. Мероприятие состоится в парке имени Д.Ж. Жанаева.



- На праздник приглашены дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и находящиеся в ведении министерства социальной защиты населения республики, - сообщает дирекция по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ.



В программе:

- Квест по поиску спрятанного в парке подарка для Деда Мороза;

- Игры и песни;

- Праздничное чаепитие с Дедом Морозом в его резиденции;

- Подарки от Деда Мороза.



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