На мероприятие пригласят детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
18 ноября в столице Бурятии отметят день рождения Деда Мороза. Мероприятие состоится в парке имени Д.Ж. Жанаева.
- На праздник приглашены дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и находящиеся в ведении министерства социальной защиты населения республики, - сообщает дирекция по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ.
В программе:
- Квест по поиску спрятанного в парке подарка для Деда Мороза;
- Игры и песни;
- Праздничное чаепитие с Дедом Морозом в его резиденции;
- Подарки от Деда Мороза.
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В Улан-Удэ отпразднуют день рождения Деда Мороза
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