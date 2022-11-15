Также команда республики лидировала в командном зачёте первенства округов
В начале ноября в столице Бурятии прошли чемпионат и первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по армрестлингу. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 12 регионов. Судьи соревнований оценивали как личные результаты, так и командный зачёт.
Как сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики РБ, эти соревнования для рукоборцов ДФО и СФО являлись отборочными. Далее победителей и призёров ждёт поездка на чемпионат и первенство России.
В общекомандном зачёте чемпионата I место у сборной Красноярского края, на II – Бурятия, и III место у Иркутской области. По итогам первенства лидировала команда Бурятии, следом за спортсменами республики расположились Красноярский край, Иркутская область и Забайкальский край.
Армрестлеры Бурятии вошли в тройку призёров чемпионата СФО и ДФО
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