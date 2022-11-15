Армрестлеры Бурятии вошли в тройку призёров чемпионата СФО и ДФО

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Также команда республики лидировала в командном зачёте первенства округов



В начале ноября в столице Бурятии прошли чемпионат и первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по армрестлингу. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 12 регионов. Судьи соревнований оценивали как личные результаты, так и командный зачёт.



Как сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики РБ, эти соревнования для рукоборцов ДФО и СФО являлись отборочными. Далее победителей и призёров ждёт поездка на чемпионат и первенство России.



В общекомандном зачёте чемпионата I место у сборной Красноярского края, на II – Бурятия, и III место у Иркутской области. По итогам первенства лидировала команда Бурятии, следом за спортсменами республики расположились Красноярский край, Иркутская область и Забайкальский край.

