Батор Дондоков сдаёт кровь уже 16 лет
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Улан-Удэ наградили 14 новых почётных доноров России. Среди них был и врач-хирург высшей квалификационной категории, заведующий отделением хирургии БСМП Батор Дондоков.
- Батор Бальжинимаевич сдаёт кровь уже 16 лет. Путь донора начал в 2006 году, когда в нашу больницу приезжала выездная бригада со станции переливания крови. И с тех пор два-три раза в год сдаёт кровь, - поделились в БСМП.
Сам Батор Дондоков дал совет всем, кто только собирается в первый раз сдавать кровь: «Идите сдавать кровь и ничего не бойтесь. Помните, что вы помогаете людям, которые нуждаются, возможно, именно в вашей крови».
Хирург из Улан-Удэ получил звание почётного донора
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