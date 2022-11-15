В Бурятии прошёл турнир по боксу памяти Ильи Кушиташвили и Николая Авдеева





В Бичуре состоялся республиканский турнир по боксу памяти воспитанников Бичурской детско-юношеской спортивной школы Ильи Кушиташвили и Николая Авдеева. В турнире приняли участие более 100 юных боксеров из Улан-Удэ и районов республики, а также спортсмены из Монголии и Забайкальского края.На открытии турнира маме сотрудника ОМОН сержанта полиции Николая Авдеева передали удостоверение к ранее врученной государственной награде – ордену Мужества.- Уважаемая Галина Павловна, низкий вам поклон за воспитание сына – настоящего мужчину, настоящего Героя. Сержант полиции Авдеев выбрал профессию служить Родине, Отечеству, своему народу. Николай был образцовым сотрудником войск национальной гвардии Российской Федерации, патриотом и отличным спортсменом. Турнир его памяти собрал сильнейших юниоров, которые показали зрелищные поединки, - отметил заместитель начальника управления Росгвардии полковник Василий Лосев.Росгвардейцы возложили цветы к мемориалу участникам локальных войн и вооружённых конфликтов, посетили могилу сержанта полиции Николая Авдеева.Победители республиканского турнира по боксу были награждены специальными призами от отряда мобильного особого назначения «Кречет» Росгвардии.– победитель и призёр первенства Бурятии, первенства Центрального совета профсоюзов «Россия» по боксу. Погиб во время специальной военной операции летом 2022 года.погиб в юном возрасте в результате несчастного случая, получив удар током. Подавал большие надежды, пять раз был чемпионом Бурятии, выигрывал первенство Сибири, а также медаль первенства России.