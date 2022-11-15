Водитель самосвала обесточил более 70 домов
Крупная авария произошла вечером 14 ноября в посёлке Наушки в Кяхтинском районе. В 19:25 на улице Речная самосвал зацепил провода и потянул их за собой. Из строя вышли сразу семь электроопор, сообщает «Кяхта-инфо 24/7».
В итоге электричества лишились 75 домов, расположенных в частном секторе. В них проживают 210 человек. На место для обследования выезжала бригада РЭС. Утром 15 ноября в Наушках начались восстановительные работы. К ним решили привлечь шесть человек и три единицы техники. Частные дома, по последним данным, до сих пор остаются без света.
- Сейчас на месте работает оперативно-выездная бригада. Оценивается обстановка по необходимым материалам. Прогноза на подключение нет, - отмечает «Кяхта-инфо».
Посёлок на границе Бурятии и Монголии остался без света
Общество, Фото:
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