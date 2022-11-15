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В Бурятии состоялся республиканский турнир по волейболу

В Бурятии состоялся республиканский турнир по волейболу
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Курумканского района
За медали боролись школьники 2006-2007 годов рождения и младше

В Бурятии прошёл республиканский турнир по волейболу среди школьников 2006-2007 годов рождения и младше памяти депутата Народного Хурала РБ V-VI созывов Александра Лоншакова. В соревнованиях участвовали 9 команд юношей и 8 команд девушек из Улан-Удэ, Закаменского, Тункинского, Кяхтинского, Окинского, Прибайкальского, Баргузинского и Курумканского районов республики.

По информации пресс-службы администрации Курумканского района, победителями турнира стали:

Среди девушек
Первое место - Кяхтинский район
Второе место - Курумканский район
Третье место - Баргузинский район
Четвёртое место - Прибайкальский район

Среди юношей
Первое место - Курумканский район - 1 (учащиеся Барагханской СОШ)
Второе место - Курумканский район - 2 (учащиеся Курумканской СОШ №1)
Третье место - Баргузинский район
Четвёртое место - Тункинский район

Победители награждены денежными призами, кубком и медалями.

Также был отмечены в номинациях:

Среди юношей
Лучший игрок – Аюша Х.
Лучший нападающий – Вадим К.
Лучший защитник – Тамир Б.
Лучший разыгрывающий – Тимур Х.

Среди девушек
Лучший игрок – Оюна О.
Лучший нападающий – Вероника С.
Лучший защитник – Милана Б.
Лучший разыгрывающий – Дарья Ч.

волейбол спорт турнир Бурятия Курумканский район

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