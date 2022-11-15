В Бурятии состоялся республиканский турнир по волейболу

Общество, Фото: пресс-служба администрации Курумканского района

За медали боролись школьники 2006-2007 годов рождения и младше



В Бурятии прошёл республиканский турнир по волейболу среди школьников 2006-2007 годов рождения и младше памяти депутата Народного Хурала РБ V-VI созывов Александра Лоншакова. В соревнованиях участвовали 9 команд юношей и 8 команд девушек из Улан-Удэ, Закаменского, Тункинского, Кяхтинского, Окинского, Прибайкальского, Баргузинского и Курумканского районов республики.



По информации пресс-службы администрации Курумканского района, победителями турнира стали:



Среди девушек

Первое место - Кяхтинский район

Второе место - Курумканский район

Третье место - Баргузинский район

Четвёртое место - Прибайкальский район



Среди юношей

Первое место - Курумканский район - 1 (учащиеся Барагханской СОШ)

Второе место - Курумканский район - 2 (учащиеся Курумканской СОШ №1)

Третье место - Баргузинский район

Четвёртое место - Тункинский район



Победители награждены денежными призами, кубком и медалями.



Также был отмечены в номинациях:



Среди юношей

Лучший игрок – Аюша Х.

Лучший нападающий – Вадим К.

Лучший защитник – Тамир Б.

Лучший разыгрывающий – Тимур Х.



Среди девушек

Лучший игрок – Оюна О.

Лучший нападающий – Вероника С.

Лучший защитник – Милана Б.

Лучший разыгрывающий – Дарья Ч.



