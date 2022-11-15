За медали боролись школьники 2006-2007 годов рождения и младше
В Бурятии прошёл республиканский турнир по волейболу среди школьников 2006-2007 годов рождения и младше памяти депутата Народного Хурала РБ V-VI созывов Александра Лоншакова. В соревнованиях участвовали 9 команд юношей и 8 команд девушек из Улан-Удэ, Закаменского, Тункинского, Кяхтинского, Окинского, Прибайкальского, Баргузинского и Курумканского районов республики.
По информации пресс-службы администрации Курумканского района, победителями турнира стали:
Среди девушек
Первое место - Кяхтинский район
Второе место - Курумканский район
Третье место - Баргузинский район
Четвёртое место - Прибайкальский район
Среди юношей
Первое место - Курумканский район - 1 (учащиеся Барагханской СОШ)
Второе место - Курумканский район - 2 (учащиеся Курумканской СОШ №1)
Третье место - Баргузинский район
Четвёртое место - Тункинский район
Победители награждены денежными призами, кубком и медалями.
Также был отмечены в номинациях:
Среди юношей
Лучший игрок – Аюша Х.
Лучший нападающий – Вадим К.
Лучший защитник – Тамир Б.
Лучший разыгрывающий – Тимур Х.
Среди девушек
Лучший игрок – Оюна О.
Лучший нападающий – Вероника С.
Лучший защитник – Милана Б.
Лучший разыгрывающий – Дарья Ч.
В Бурятии состоялся республиканский турнир по волейболу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В заливе Мухор льдом покрыто несколько сотен метров вблизи берега
В соревнованиях участвовали более 160 спортсменов
В мероприятии приняли участие представители 11 регионов
Он почти десять лет боролся с лесными возгораниями в республике
Спортсмен выступал в весовой категории до 86 килограммов
Ребята завоевали «бронзу» в компетенции «Сетевое и системное администрирование»
Ребята из «Большого сердца» были отмечены в номинации «Кино»
Местные авиакомпании получат государственную поддержку
Также команда республики лидировала в командном зачёте первенства округов
Ремонт шёл с серьёзным отставанием по графику
Он пострадал в результате нападения злоумышленника на военкомат Усть-Илимска
В этом году турнир собрал 1000 спортсменов из 36 европейских стран
На инкубацию заложено более 1 миллиарда икринок омуля
Игорь Шутенков проверил городской комбинат школьного питания
Вячеслав Дьяченко прокомментировал разгоревшийся вокруг него скандал