15 ноября

14 ноября

Популярное

В Улан-Удэ пообещали ускорить строительство дома, затянувшееся из-за пандемии

В Улан-Удэ пообещали ускорить строительство дома, затянувшееся из-за пандемии
Общество,  Фото:Госстройжилнадзор
Работы должны завершиться уже к концу года

Представители Госстройжилнадзора проинспектировали строительство четырёх блоков многоквартирного жилого дома на улицах Боевая и Конечная в Улан-Удэ. Его возводит ООО «Бест Плюс». Застройщик оперативно устраняет все замечания и нарушения. Они касаются монтажа систем пожаротушения, отделочных работ и предоставления исполнительной документации, сообщили в Госстройжилнадзоре.

По всем выявленным недочётам составят предписание, которое направят застройщику. После их устранения компания сможет подать в надзорный орган извещение о готовности к итоговой проверке.

 

Во всех четырёх блоках, помимо отделки помещений и мест общего пользования, ведётся монтаж систем отопления и водоснабжения. Работы должны завершить уже в этом году.

- Жилая застройка на улицах Боевая-Конечная – очень востребованный объект. Дольщики ждут свои квартиры давно. Пандемия коронавируса существенно сдвинула срок сдачи. Мы совместно с застройщиком приняли решение максимально ускорить работы и перевести рабочих с других площадок, чтобы достроить дом к концу этого года, – отметил зампредседателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников

строительство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Фильм «Сердце Пармы» с актрисой из Бурятии повторил рекорд «Аватара»
Фильм «Сердце Пармы» с актрисой из Бурятии повторил рекорд «Аватара»
Общество, 15.11.2022
Драма с Еленой Ербаковой опять возглавила российский кинопрокат
Посёлок на границе Бурятии и Монголии остался без света
Посёлок на границе Бурятии и Монголии остался без света
Общество, 15.11.2022
Водитель самосвала обесточил более 70 домов
Вокруг нового худрука Русдрама в Улан-Удэ разгорается скандал
Вокруг нового худрука Русдрама в Улан-Удэ разгорается скандал
Общество, 15.11.2022
Актёры пожаловались на него в Минкульт и потребовали извинений за неосторожную фразу
Прирост коронавируса в Бурятии остаётся низким
Прирост коронавируса в Бурятии остаётся низким
Общество, 15.11.2022
Летальных случаев за сутки не зарегистрировано
Школьница из Бурятии победила в конкурсе «Моя страна – Моя Россия»
Школьница из Бурятии победила в конкурсе «Моя страна – Моя Россия»
Общество, 15.11.2022
Она представила проект по развитию системы социального наставничества в Закаменском районе
Театр «Байкал» отправится с гастролями по Дальнему Востоку
Театр «Байкал» отправится с гастролями по Дальнему Востоку
Общество, 15.11.2022
Выступления пройдут в Благовещенске, Свободном и Райчихинске
Работающие на удалёнке улан-удэнцы спят дольше
Работающие на удалёнке улан-удэнцы спят дольше
Общество, 15.11.2022
Среднее время на сон экономически активных улан-удэнцев составляет 7 часов
Киргизская диаспора Улан-Удэ передала партию термостелек для участников спецоперации
Киргизская диаспора Улан-Удэ передала партию термостелек для участников спецоперации
Общество, 15.11.2022
Члены киргизской диаспоры самостоятельно организовали сбор средств

«За что?»: Улан-удэнцы возмущены грядущим подорожанием проезда
«За что?»: Улан-удэнцы возмущены грядущим подорожанием проезда
Общество, 15.11.2022
Повысить цену на проезд планируют сразу на пять рублей
Предприятие в Бурятии загрязняло воздух
Предприятие в Бурятии загрязняло воздух
Общество, 15.11.2022
В дело вмешалась прокуратура
Жительнице Улан-Удэ через суд оформили досрочный выход на пенсию
Жительнице Улан-Удэ через суд оформили досрочный выход на пенсию
Общество, 15.11.2022
Женщина работала машинистом крана на заводе
В Агинском округе разыграют кубок памяти Бадмы Цыренова
В Агинском округе разыграют кубок памяти Бадмы Цыренова
Общество, 15.11.2022
Соревнования посвящены памяти председателя Агинского окрисполкома

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^