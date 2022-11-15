В Улан-Удэ пообещали ускорить строительство дома, затянувшееся из-за пандемии









Во всех четырёх блоках, помимо отделки помещений и мест общего пользования, ведётся монтаж систем отопления и водоснабжения. Работы должны завершить уже в этом году.



- Жилая застройка на улицах Боевая-Конечная – очень востребованный объект. Дольщики ждут свои квартиры давно. Пандемия коронавируса существенно сдвинула срок сдачи. Мы совместно с застройщиком приняли решение максимально ускорить работы и перевести рабочих с других площадок, чтобы достроить дом к концу этого года, – отметил зампредседателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников



Во всех четырёх блоках, помимо отделки помещений и мест общего пользования, ведётся монтаж систем отопления и водоснабжения. Работы должны завершить уже в этом году.- Жилая застройка на улицах Боевая-Конечная – очень востребованный объект. Дольщики ждут свои квартиры давно. Пандемия коронавируса существенно сдвинула срок сдачи. Мы совместно с застройщиком приняли решение максимально ускорить работы и перевести рабочих с других площадок, чтобы достроить дом к концу этого года, – отметил зампредседателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников

Представители Госстройжилнадзора проинспектировали строительство четырёх блоков многоквартирного жилого дома на улицах Боевая и Конечная в Улан-Удэ. Его возводит ООО «Бест Плюс». Застройщик оперативно устраняет все замечания и нарушения. Они касаются монтажа систем пожаротушения, отделочных работ и предоставления исполнительной документации, сообщили в Госстройжилнадзоре.По всем выявленным недочётам составят предписание, которое направят застройщику. После их устранения компания сможет подать в надзорный орган извещение о готовности к итоговой проверке.