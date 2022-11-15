В Гусиноозёрске провели республиканский турнир по шахматам



Дети 2013 г. р. и младше

Первое место – Арсений З. (Григорян)

Второе место - Алексей В. (Закаменск)

Третье место – Роман С. (Григорян)



Мальчики 2010-2012 гг. р.

Первое место - Галсан Б. (Закаменск)

Второе место - Мэргэн Б. (Кяхта)

Третье место - Андрей Б. (Григорян)



Девочки 2013 г.р. и младше

Первое место - Алёна Д. (Новоселенгинск)

Второе место - Ольга Э. (Григорян)

Третье место - Аяна А.



Девочки 2010-2012 гг. р.

Первое место - Янжима Т. (Джида)

Второе место - Елизавета Б. (Григорян)

Третье место - Дуся К. (Григорян)



Мужчины

Первое место - Бадмаев Алдар (Кяхта)

Второе место - Ванчиков Сергей (Тохой)

Третье место - Бадмажапов Виктор(Закаменск)



Женщины

Первое место - Самданова Сурена (Джида)

Второе место - Шмельцер Анастасия (Гусиноозёрск)

Третье место - Куркутова Ирина(Кяхта)



Юноши

Первое место - Максар Ш. (Закаменск)

Второе место - Гомбо Ц. (Закаменск)

Третье место - Дугар Р. (Григорян)



Девушки

Первое место - Алина Ц. (Новоселенгинск)

Второе место - Алтана Д. (Закаменск)

Третье место - Ксения Б. (Кяхта)



Также прошёл отдельный турнир среди сотрудников МВД. Всего было 5 команд – в нём приняли участие команды Росгвардии и ИК 1. В упорной борьбе победила команда «Ветераны ОВД Селенгинского района». Вторыми, отстав на одно очко, стала команда «Ветераны ОВД Кяхтинского района». Третье место заняла команда «ОМВД РФ по Селенгинскому району». Лучшим ветераном МВД стал Юрий Цыренов из Кяхты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.





12 ноября в Гусиноозёрске состоялся VII традиционный республиканский лично-командный турнир по шахматам памяти ветерана МВД Юрия Дагбаева. В соревнованиях приняли участие более 160 участников из 5 районов Бурятии, было разыграно свыше 1400 партий.По итогам турнира в личном первенстве места распределились следующим образом: