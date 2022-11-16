В турнире сыграют команды из шести регионов страны
В Иркутске пройдёт всероссийский чемпионат по хоккею с мячом среди студенческих команд. Масштабный турнир состоится с 8 по 12 декабря.
Соревнования организованы в рамках ассоциации «Спортивная студенческая лига хоккея с мячом», зарегистрированной в декабре 2020 года. Она была создана в интересах развития данного вида спорта в студенческой среде.
В первенстве спортивной студенческой лиги заявлены спортсмены вузов и ссузов из шести регионов страны.
Соревнования пройдут в ледовом дворце «Байкал» и на открытом стадионе «Рекорд». Хоккеистам предстоит состязаться в формате кругового турнира, где каждая команда сыграет друг с другом. Об этом сообщает пресс-служба ИрНИТУ.
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Иркутск примет студенческое первенство по хоккею с мячом
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