Театр «Байкал» отправится с гастролями по Дальнему Востоку

Выступления пройдут в Благовещенске, Свободном и Райчихинске
Артисты театра «Байкал» готовятся к гастролям по Дальнему Востоку. Концерты пройдут в Благовещенске, Свободном и Райчихинске с 23 по 27 ноября.
Труппа представит национальную концертную программу «Моя Бурятия», в которой познакомит зрителей с бурятскими танцами, уникальными звучаниями народных инструментов и народными песнями.
- Они побывают на берегах священного озера через песни и танцы вместе с театром «Байкал», - рассказали в минкультуры Бурятии.
Театр в составе 30 человек отправится в Благовещенск уже на следующей неделе. Первый концерт состоится в Амурской областной филармонии 24 ноября, а 25 ноября труппа выступит в городе Свободном и завершит поездку 26 ноября в Райчихинске.
Гастроли проходят в рамках международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства».
Возрастное ограничение 6+
Драма с Еленой Ербаковой опять возглавила российский кинопрокат
Водитель самосвала обесточил более 70 домов
Актёры пожаловались на него в Минкульт и потребовали извинений за неосторожную фразу
Работы должны завершиться уже к концу года
Летальных случаев за сутки не зарегистрировано
Она представила проект по развитию системы социального наставничества в Закаменском районе
Выступления пройдут в Благовещенске, Свободном и Райчихинске
Среднее время на сон экономически активных улан-удэнцев составляет 7 часов
Они накололи для пожилой женщины дрова
Члены киргизской диаспоры самостоятельно организовали сбор средств
Повысить цену на проезд планируют сразу на пять рублей
Расследуется уголовное дело
В дело вмешалась прокуратура
Женщина работала машинистом крана на заводе
Соревнования посвящены памяти председателя Агинского окрисполкома