Театр «Байкал» отправится с гастролями по Дальнему Востоку

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Артисты театра «Байкал» готовятся к гастролям по Дальнему Востоку. Концерты пройдут в Благовещенске, Свободном и Райчихинске с 23 по 27 ноября.Труппа представит национальную концертную программу «Моя Бурятия», в которой познакомит зрителей с бурятскими танцами, уникальными звучаниями народных инструментов и народными песнями.- Они побывают на берегах священного озера через песни и танцы вместе с театром «Байкал», - рассказали в минкультуры Бурятии.Театр в составе 30 человек отправится в Благовещенск уже на следующей неделе. Первый концерт состоится в Амурской областной филармонии 24 ноября, а 25 ноября труппа выступит в городе Свободном и завершит поездку 26 ноября в Райчихинске.Гастроли проходят в рамках международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства».