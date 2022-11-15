На западе Байкала появился первый лёд

В заливе Мухор льдом покрыто несколько сотен метров вблизи берега



На западном побережье Байкала появился первый лёд. Им покрылись небольшие степные прибрежные озёра и устья рек. Обширная и ровная глянцевая поверхность наблюдается на заливе Мухор Малого Моря в Прибайкальском национальном парке. Там льдом покрыто уже несколько сотен метров вблизи берега.



По наблюдениям сотрудников ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», процесс ледостава на подведомственных территориях в этом году проходит постепенно и в отведённые природой сроки: начался он в мелких заливах в конце октября. Но вот надолго ли этот лёд задержится – вопрос. При сильном ветре «новорождённый» покров толщиной до 10 и даже 20 сантиметров рискует быть сломанным. Его может унести к восточному берегу, либо он может превратиться в торосы.



- Осенние штормы для Байкала – обыденность. Они не только разрушают, но и созидают: порывы ветра с брызгами воды способны создавать невероятные ледяные пейзажи. Наветренные скалы и камни покрываются наплесковым льдом целиком, до десятка и более метров в высоту (до 20-30 м). Особенно часто такой ледовый панцирь можно наблюдать на скалах мыса Кобылья Голова в Малом море и на острове Ольхон, севернее пади Узуры, - сообщили в «Заповедном Прибайкалье».

