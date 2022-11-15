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В Забайкалье прошёл фестиваль малочисленных народов

В Забайкалье прошёл фестиваль малочисленных народов
Общество,  Фото:пресс-служба УМЦКиНТ Забайкальского края
В мероприятии приняли участие представители 11 регионов

В Чите завершился трёхдневный межрегиональный фестиваль национальных традиций и народного творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России «Синилгэн». В мероприятии приняли участие более двухсот человек из Иркутской, Тюменской, Ленинградской, Амурской, Магаданской областей, Бурятии и Якутии, Забайкальского, Хабаровского, Красноярского и Камчатского краёв: творческие коллективы, мастера декоративно-прикладного искусства, а также участники круглого стола.

В ходе фестиваля каждый коллектив демонстрировал особенности своих культур и традиций. Торжественно открывали фестиваль на сцене творческие коллективы: эвенкийские народные ансамбли песни и танца «Осиктакан» и «Осикта», фольклорный ансамбль «Дылача», эвенкийский фольклорный ансамбль «Гиркилэн», ансамбль финно-угорских народов «ХЭС», народный фольклорный ансамбль «Илга дярини», танцевальная группа «Журавушка», ансамбль эвенкийской песни и танца «Дяндыктал», ансамбль «Дэ-бэй-дээ», вепсский фольклорный ансамбль «Varasta», вокалисты Ксения Каплина, Наталья Аюшева, Владимир Хоменко, Карина Сибирякова. Выразительную легенду о зарождении «Синилгэн» (первого снега) создал музыкальный театр национальных культур «Забайкальские узоры».

Сохранению языков была посвящена работа круглого стола во второй день фестиваля. Разговор о проблемах и перспективах сохранения народной культуры и национальных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России стал частью образовательной программы фестиваля.

Три фестивальных дня в краевой филармонии имени О. Лундстрема работала выставка декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов. Работы 33 мастеров со всей России, изготовленные из рогов, кости, меха, бересты и рыбьей кожи, привлекли внимание сотен горожан и гостей краевой столицы. Желающие попробовать себя с народных ремеслах, поучаствовали в мастер-классах по кузнечному делу, шитью мехового орнамента, изготовлению лоскутных кукол эвенкийских оберегов.

- 13 ноября в зале краевой филармонии прошёл гала-концерт. Финальная песня «Мой Дальний Восток» в исполнении артистов «Забайкальских узоров» звучала под громкие аплодисменты зрителей, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.
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