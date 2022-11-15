Среднее время на сон экономически активных улан-удэнцев составляет 7 часов
В Улан-Удэ те, кто работает на удаленке, спят почти на полчаса дольше тех, кто трудится на территории работодателя. Таковы данные опроса сервиса SuperJob.
Большинство жителей Улан-Удэ спят от 6 до 8 часов (61%). Каждый шестой (17%) проводит в постели от 4 до 6 часов, каждый седьмой (13%) — от 8 до 10. Более 10 часов спит 4% опрошенных. Менее 4 часов — 1 из 100. Среднее время на сон экономически активных улан-удэнцев составляет 7 часов.
Чем старше респонденты, тем меньше они спят: если среднестатистический житель Улан-Удэ до 34 лет проводит в объятиях Морфея в среднем 7,1 часа в сутки, то опрошенный старше 45 лет — 6,6 часа. Родители отдыхают ощутимо меньше бездетных: 6,5 против 7 часов.
Но самое большое влияние на продолжительность сна оказывает режим работы: работающие на удалёнке спят в среднем дольше тех, кто трудится на территории работодателя, — 7,1 против 6,5 часа соответственно.
Работающие на удалёнке улан-удэнцы спят дольше
Общество, Фото:
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