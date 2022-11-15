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В Бурятии стартует форум «Байкальский диалог»

В Бурятии стартует форум «Байкальский диалог»
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятия форума проведут в онлайн и офлайн-формате

С 16 по 18 ноября в Бурятии пройдёт межрегиональный форум «Байкальский диалог». Мероприятие посвящено году культурного наследия народов РФ и 90-летию Бурятского госуниверситета. Форма проведения – смешанная.

В программе форума:
- ХIII всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Учебно-исследовательская деятельность в системе общего, дополнительного и профессионального образования»;
- Межрегиональная научно-практическая конференция «Многообразие традиций народов Российской Федерации как культурно-историческое богатство региона»;
- Стратегическая выездная сессия «Культурное разнообразие Бурятии и развитие этнотуризма»;
- Методический семинар «Байкальская этношкола»;
- Творческая лаборатория «Этнобрендинг территорий».

В рамках всероссийской конференции планируется проведение круглого стола по теме «Организация учебного исследования на уроке или исследовательский урок», а также будут проведены пленарное и секционные заседания, мастер-классы, творческие лаборатории. По итогам конференций планируется издания сборников с размещением в системе РИНЦ.

В рамках выездной сессии предполагается выезд в Мухоршибирский район. В программе выездной сессии — посещение дома культуры и музея татарского быта «Истелек» села Харашибирь, презентация и показ этнотуров, посещение СОШ села Новый Заган, старообрядческой церкви, музея истории села, методический семинар и творческая лаборатория Байкальской этношколы, практикум для этноблогеров и молодых журналистов школы мэжэтнической журналистики и другие мероприятия. Об этом сообщает ассоциация народов Бурятии «Дом дружбы».
Бурятия форум наука этнокультура

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