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В Иркутске отметят Всероссийский день самбо

В Иркутске отметят Всероссийский день самбо
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В этот день стартуют региональные соревнования по самбо

В Иркутске, во дворце спорта «Труд» с 16 по 17 ноября пройдут чемпионат и первенство области в честь Всероссийского дня самбо. Планируется, что в турнире примут участие более 350 самбистов из различных муниципальных образований региона.

- Соревнования являются отборочными. Победители и призёры в своих весовых категориях получат право участвовать в чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по самбо, которые с 7 по 12 декабря состоятся в Красноярске, - отметил исполнительный директор Федерации самбо Иркутской области Владимир Моисеев.

В чемпионате и первенстве Иркутской области по самбо будут участвовать юноши и девушки в возрастных группах: 11-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20 лет, а также мужчины и женщины. В боевом самбо примут участие юноши, юниоры и мужчины. Они будут бороться за медали в различных весовых категориях. Начало соревнований – 16 и 17 ноября в 10:00 часов. Торжественное открытие состоится 16 ноября в 18:00 часов. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Возрастное ограничение 6+
Иркутск самбо чемпионат первенство Иркутская область спорт

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