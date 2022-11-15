Ольхонский борец выиграл «бронзу» международного турнира

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Спортсмен выступал в весовой категории до 86 килограммов



Уроженец Ольхонского района Иркутской области Алексей Евдокимов стал бронзовым призёром ХVII международного турнира по вольной борьбе на призы Владимира Семёнова. Соревнования проходили с 11 по 13 ноября в Нефтеюганске и собрали сильнейших борцов из различных регионов страны.



Алексей Евдокимов выступал в весовой категории до 86 килограммов и завоевал бронзовую медаль турнира. Победу в этом весе одержал Артур Найфонов из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Серебряную медаль выиграл Тамерлан Тапсиев из Смоленской области. Ещё одну бронзу взял дагестанский борец Арсен-Али Мусалалиев.



Алексей Евдокимов тренируется в СК «Арена» в Иркутске. Его тренерами являются Руслан Борокшонов и Михаил Орбодоев. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

