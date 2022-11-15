Спортсмен выступал в весовой категории до 86 килограммов
Уроженец Ольхонского района Иркутской области Алексей Евдокимов стал бронзовым призёром ХVII международного турнира по вольной борьбе на призы Владимира Семёнова. Соревнования проходили с 11 по 13 ноября в Нефтеюганске и собрали сильнейших борцов из различных регионов страны.
Алексей Евдокимов выступал в весовой категории до 86 килограммов и завоевал бронзовую медаль турнира. Победу в этом весе одержал Артур Найфонов из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Серебряную медаль выиграл Тамерлан Тапсиев из Смоленской области. Ещё одну бронзу взял дагестанский борец Арсен-Али Мусалалиев.
Алексей Евдокимов тренируется в СК «Арена» в Иркутске. Его тренерами являются Руслан Борокшонов и Михаил Орбодоев. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Ольхонский борец выиграл «бронзу» международного турнира
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ребята завоевали «бронзу» в компетенции «Сетевое и системное администрирование»
Ребята из «Большого сердца» были отмечены в номинации «Кино»
Местные авиакомпании получат государственную поддержку
Также команда республики лидировала в командном зачёте первенства округов
Ремонт шёл с серьёзным отставанием по графику
Он пострадал в результате нападения злоумышленника на военкомат Усть-Илимска
В этом году турнир собрал 1000 спортсменов из 36 европейских стран
На инкубацию заложено более 1 миллиарда икринок омуля
Игорь Шутенков проверил городской комбинат школьного питания
Вячеслав Дьяченко прокомментировал разгоревшийся вокруг него скандал
В столице региона прошёл юбилейный чемпионат республики
Сборная Бурятии завоевала 23 медали
Строительные работы планируют завершить в декабре
Улучшать состояние Котокеля будут ещё два года
Они могут претендовать на пособие в 15 с лишним тысяч рублей