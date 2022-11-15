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Ольхонский борец выиграл «бронзу» международного турнира

Ольхонский борец выиграл «бронзу» международного турнира
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Спортсмен выступал в весовой категории до 86 килограммов

Уроженец Ольхонского района Иркутской области Алексей Евдокимов стал бронзовым призёром ХVII международного турнира по вольной борьбе на призы Владимира Семёнова. Соревнования проходили с 11 по 13 ноября в Нефтеюганске и собрали сильнейших борцов из различных регионов страны.

Алексей Евдокимов выступал в весовой категории до 86 килограммов и завоевал бронзовую медаль турнира. Победу в этом весе одержал Артур Найфонов из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Серебряную медаль выиграл Тамерлан Тапсиев из Смоленской области. Ещё одну бронзу взял дагестанский борец Арсен-Али Мусалалиев.

Алексей Евдокимов тренируется в СК «Арена» в Иркутске. Его тренерами являются Руслан Борокшонов и Михаил Орбодоев. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
вольная борьба Ольхон Иркутская область спорт

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