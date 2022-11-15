Студенты помогли 70-летней матери мобилизованного улан-удэнца





Волонтёры университетского штаба Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) всячески поддерживают семьи жителей республики, попавших под частичную мобилизацию. Недавно они помогли по хозяйству 70-летней матери улан-удэнца, отправившегося на спецоперацию на Украине. Кроме сына, у неё никого нет.Студенты накололи для пенсионерки дрова.- Мы были рады помочь пожилой женщине, которая осталась без поддержки, в трудной жизненной ситуации. Закончили всю работу за полтора часа, перенесли дрова и сложили их во дворе, – рассказал студент направления «Биотехнология» ВСГУТУ Александр Саломатов.Ранее студенты ВСГУТУ пришли на выручку семьям ещё двоих мобилизованных.В вузе сейчас работает университетский штаб «Мы вместе», где принимают и обрабатывают заявки для оказания адресной бытовой помощи близким участников СВО. Они поступают как напрямую от самих нуждающихся, так и при содействии администрации Улан-Удэ. А ещё волонтёры проводят психологические и юридические консультации с родными военнослужащих и помогают решить вопросы с господдержкой. Штаб занимается и сбором гуманитарной помощи для уехавших на Украину, рассказали в минобрнауки Бурятии.