Он пострадал в результате нападения злоумышленника на военкомат Усть-Илимска
Пострадавшего в результате стрельбы военного комиссара Усть-Илимска и Усть-Илимского района Иркутской области Александра Елисеева выписали из медучреждения. Об этом рассказал главный врач Иркутской областной клинической больницы Пётр Дудин.
26 сентября после полученных в здании военкомата множественных ранений пострадавшего доставили в местную городскую больницу, где в течение суток ему экстренно оказывали необходимую медицинскую помощь.
Бортом санитарной авиации Александра Елисеева доставили в областную клиническую больницу, где мужчина находился полутора месяца. Врачи боролись за жизнь военного комиссара, проводили комплексное лечение и реабилитацию.
Перед выпиской Александр Елисеев поблагодарил врачей ИОКБ. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области раненого военкома выписали из больницы
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