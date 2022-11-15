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Школьники из Бурятии стали призёрами чемпионата «Хайтек»

Школьники из Бурятии стали призёрами чемпионата «Хайтек»
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Ребята завоевали «бронзу» в компетенции «Сетевое и системное администрирование»

С 7 по 11 ноября в городе Екатеринбург прошёл международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек» и II кубок по рационализации и производительности. Более тысячи российских и иностранных участников соревновались в 34 компетенциях «Хайтека» и 8 конкурсных направлениях кубка.

- Задания были сформированы на основе реальных запросов от предприятий. Конкурсанты и эксперты разрабатывали технологические решения, тестировали отечественные материалы и оборудование в ходе импортозамещения, оптимизации производства и рабочего места, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ..

Десятиклассник Георгий З. и одиннадцатиклассник Пётр М. из Бурятии, воспитанники дома научной коллаборации имени В.А. Котельникова при Бурятском институте инфокоммуникаций СибГУТИ, завоевали бронзовые медали в компетенции «Сетевое и системное администрирование», соревнуясь с лучшими студентами и сотрудниками крупнейших корпораций страны.

Ребята тренируются под наставничеством Максима Жигжитова, инженера-педагога дома научной коллаборации имени В.А. Котельникова.

С 2019 года ребята неоднократно становились призёрами национальных чемпионатов «Молодые профессионалы» в юниорской линейке. В сентябре 2022 года Пётр завоевал бронзовую медаль в финале X национального чемпионата «Молодые профессионалы» уже в основной возрастной категории 16-22 года.

- Я очень рад, что мы сумели войти в тройку лучших на таком масштабном чемпионате. Это повод не только гордиться, а также нужно вдохновиться, набраться сил и терпения и работать вдвое сильнее, - поделился одиннадцатиклассник.
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