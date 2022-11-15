Школьники из Бурятии стали призёрами чемпионата «Хайтек»

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Ребята завоевали «бронзу» в компетенции «Сетевое и системное администрирование»



С 7 по 11 ноября в городе Екатеринбург прошёл международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек» и II кубок по рационализации и производительности. Более тысячи российских и иностранных участников соревновались в 34 компетенциях «Хайтека» и 8 конкурсных направлениях кубка.



- Задания были сформированы на основе реальных запросов от предприятий. Конкурсанты и эксперты разрабатывали технологические решения, тестировали отечественные материалы и оборудование в ходе импортозамещения, оптимизации производства и рабочего места, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ..



Десятиклассник Георгий З. и одиннадцатиклассник Пётр М. из Бурятии, воспитанники дома научной коллаборации имени В.А. Котельникова при Бурятском институте инфокоммуникаций СибГУТИ, завоевали бронзовые медали в компетенции «Сетевое и системное администрирование», соревнуясь с лучшими студентами и сотрудниками крупнейших корпораций страны.



Ребята тренируются под наставничеством Максима Жигжитова, инженера-педагога дома научной коллаборации имени В.А. Котельникова.



С 2019 года ребята неоднократно становились призёрами национальных чемпионатов «Молодые профессионалы» в юниорской линейке. В сентябре 2022 года Пётр завоевал бронзовую медаль в финале X национального чемпионата «Молодые профессионалы» уже в основной возрастной категории 16-22 года.



- Я очень рад, что мы сумели войти в тройку лучших на таком масштабном чемпионате. Это повод не только гордиться, а также нужно вдохновиться, набраться сил и терпения и работать вдвое сильнее, - поделился одиннадцатиклассник.

