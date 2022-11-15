Киргизская диаспора Улан-Удэ передала партию термостелек для участников спецоперации













14 ноября представители содружества киргизской молодёжи передали волонтёрам «ТОСы Улан-Удэ, ВСКС – мы вместе!» 6850 термостелек для участников спецоперации.- В первую очередь хотим выразить большую благодарность нашему киргизскому народу, они сами вызвались помочь. Они граждане России, очень давно здесь проживают, здесь у них дети, семья. Они хотели хоть чем-нибудь помочь. Мы все желаем мира и ради этого мира вносим свой вклад, - рассказал представитель содружества киргизской молодёжи Алтынбек Болотцев Уулу.Члены киргизской диаспоры самостоятельно организовали сбор средств для оказания гуманитарной помощи. Всего они собрали 250 тысяч рублей. На всю сумму старейшины сообщества решили закупить термостельки для бойцов.- Большое спасибо вашим старейшинам, вашему народу. Вот видите, это и есть единство, когда мы все объединяемся, - сказала координатор движения «ТОСы Улан-Удэ, ВСКС – мы вместе!» Елена Быкова.Все желающие принять участие в сборе гуманитарной помощи могут связаться с волонтёрами «ТОСы Улан-Удэ, ВСКС - мы вместе!» по телефонам: 89503990731, 89148337814.