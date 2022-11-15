В Бурятии при ремонте поликлиники удешевили материалы





В Баунтовском районе Бурятии возбуждено уголовное дело о мошенничестве при расходовании бюджетных средств.



Баунтовская центральная районная больница в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена в здравоохранении» заключила договор с подрядной организацией на выполнение ремонта детской поликлиники на сумму 178 тысяч рублей.



Работы, согласно акту, подрядчиком выполнены, главным врачом приняты и оплачены.



Однако прокурорская проверка выявила ненадлежащее исполнение договора.



- Подрядчиком произведено удешевление строительных материалов, что привело к неправомерному получению организацией денежных средств. Размер ущерба, причинённого бюджету, составил 41 тысяча рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



По материалам проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Проводится расследование.





