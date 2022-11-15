15 ноября

14 ноября

Популярное

Предприятие в Бурятии загрязняло воздух

Предприятие в Бурятии загрязняло воздух
Общество,  Фото:pexels.com
В дело вмешалась прокуратура

Прокуратура Кижингинского района Бурятии выявила нарушение закона об охране атмосферного воздуха в деятельности ресурсоснабжающей организации района – муниципального унитарного предприятия «Тепловик».

Установлено, что предприятием не разработан проект санитарно-защитной зоны, не организован производственный лабораторный контроль за загрязнениями атмосферного воздуха.

В суд был направлен иск об обязании МУП «Тепловик» разработать проект санитарно-защитной зоны на котельной и организовать производственный лабораторный контроль на границе санитарно-защитной зоны объекта за уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

Суд удовлетворил иск.

Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры района, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.
прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Предприятие в Бурятии загрязняло воздух
Предприятие в Бурятии загрязняло воздух
Общество, 15.11.2022
В дело вмешалась прокуратура
Жительнице Улан-Удэ через суд оформили досрочный выход на пенсию
Жительнице Улан-Удэ через суд оформили досрочный выход на пенсию
Общество, 15.11.2022
Женщина работала машинистом крана на заводе
В Агинском округе разыграют кубок памяти Бадмы Цыренова
В Агинском округе разыграют кубок памяти Бадмы Цыренова
Общество, 15.11.2022
Соревнования посвящены памяти председателя Агинского окрисполкома
В Улан-Удэ откроется выставка «Осенний вернисаж»
В Улан-Удэ откроется выставка «Осенний вернисаж»
Общество, 15.11.2022
В экспозицию войдут лучшие творческие работы учащихся художественной школы
В Бурятии стартовал проект по сбору родословных
В Бурятии стартовал проект по сбору родословных
Общество, 14.11.2022
Одной из задач станет восстановление и заполнение «белых пятен» родословных
В Бурятии осеменят более 1000 овцематок
В Бурятии осеменят более 1000 овцематок
Общество, 14.11.2022
Семя закупили в Забайкальском крае
Часть домов в центре Улан-Удэ останется без холодной воды
Часть домов в центре Улан-Удэ останется без холодной воды
Общество, 14.11.2022
Целый день будут проводиться ремонтные работы
В Улан-Удэ около 7% новорождённых оказываются в реанимации
В Улан-Удэ около 7% новорождённых оказываются в реанимации
Общество, 14.11.2022
В Городском перинатальном центре работает трёхуровневая система медицинской помощи недоношенным детям
Театр Бурятии поможет соццентру поставить новогоднюю сказку
Театр Бурятии поможет соццентру поставить новогоднюю сказку
Общество, 14.11.2022
Ребята Селенгинского центра помощи семьи и детям репетируют мини-версию «Щелкунчика»
В соцучреждении Бурятии открыли соляную комнату
В соцучреждении Бурятии открыли соляную комнату
Общество, 14.11.2022
Также для получателей социальных услуг начала работать фитобочка
Жительница Бурятии отметила 90-летие
Жительница Бурятии отметила 90-летие
Общество, 14.11.2022
Датрина Ивановна родилась 14 ноября 1932 года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^