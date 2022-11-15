В дело вмешалась прокуратура
Прокуратура Кижингинского района Бурятии выявила нарушение закона об охране атмосферного воздуха в деятельности ресурсоснабжающей организации района – муниципального унитарного предприятия «Тепловик».
Установлено, что предприятием не разработан проект санитарно-защитной зоны, не организован производственный лабораторный контроль за загрязнениями атмосферного воздуха.
В суд был направлен иск об обязании МУП «Тепловик» разработать проект санитарно-защитной зоны на котельной и организовать производственный лабораторный контроль на границе санитарно-защитной зоны объекта за уровнем загрязнения атмосферного воздуха.
Суд удовлетворил иск.
Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры района, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.
Предприятие в Бурятии загрязняло воздух
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