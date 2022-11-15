Предприятие в Бурятии загрязняло воздух

В дело вмешалась прокуратура



Прокуратура Кижингинского района Бурятии выявила нарушение закона об охране атмосферного воздуха в деятельности ресурсоснабжающей организации района – муниципального унитарного предприятия «Тепловик».



Установлено, что предприятием не разработан проект санитарно-защитной зоны, не организован производственный лабораторный контроль за загрязнениями атмосферного воздуха.



В суд был направлен иск об обязании МУП «Тепловик» разработать проект санитарно-защитной зоны на котельной и организовать производственный лабораторный контроль на границе санитарно-защитной зоны объекта за уровнем загрязнения атмосферного воздуха.



Суд удовлетворил иск.



Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры района, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

