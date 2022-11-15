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Жительнице Улан-Удэ через суд оформили досрочный выход на пенсию

Жительнице Улан-Удэ через суд оформили досрочный выход на пенсию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Женщина работала машинистом крана на заводе

Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ помог местной жительнице добиться назначения досрочной страховой пенсии.

Согласно записям трудовой книжки, женщина выполняла работу в особых условиях труда - она трудилась машинистом крана на заводе.

При возникновении оснований для назначения досрочной страховой пенсии: достижение возраста, страховой стаж, льготный страховой стаж горожанка обратилась в пенсионный фонд. Однако ей отказали в назначении этого вида пенсии в связи с тем, что работодатель представил в пенсионный орган сведения о периодах работы без указания кода льготы.

Женщина обратилась в прокуратуру.

- Прокурор района обратился в суд с иском к отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Бурятии о включении в страховой стаж периодов работы крановщиком и назначении женщине досрочной страховой пенсии по старости с момента подачи заявления в пенсионный орган, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Суд удовлетворил иск. Решение суда вступило в законную силу.
прокуратура

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