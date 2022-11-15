Жительнице Улан-Удэ через суд оформили досрочный выход на пенсию





Согласно записям трудовой книжки, женщина выполняла работу в особых условиях труда - она трудилась машинистом крана на заводе.



При возникновении оснований для назначения досрочной страховой пенсии: достижение возраста, страховой стаж, льготный страховой стаж горожанка обратилась в пенсионный фонд. Однако ей отказали в назначении этого вида пенсии в связи с тем, что работодатель представил в пенсионный орган сведения о периодах работы без указания кода льготы.



Женщина обратилась в прокуратуру.



- Прокурор района обратился в суд с иском к отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Бурятии о включении в страховой стаж периодов работы крановщиком и назначении женщине досрочной страховой пенсии по старости с момента подачи заявления в пенсионный орган, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.



Суд удовлетворил иск. Решение суда вступило в законную силу.



Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ помог местной жительнице добиться назначения досрочной страховой пенсии.