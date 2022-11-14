Семя закупили в Забайкальском крае
В Бурятии планируется осеменить около 1500 овцематок. Процедуру проведут в племенном репродукторе по разведению овец СПК «ИРО» и товарном хозяйстве КФХ «Михайлов Э.В.».
В искусственном осеменении овец принимают участие студенты Технологического и Ветеринарного факультетов БГСХА в главе с главным-специалистом ветеринаром ГКУ «Государственная племенная служба Бурятии» Вячеславом Ангановым.
- Семя закуплено в центре племенного животноводства Забайкальского края, который начиная с 80-х годов, зарекомендовал себя как один из лучших банков семени. Применение искусственного осеменения в данных хозяйствах позволяет исключить массу рисков, одним из которых является шанс передачи инфекционных заболеваний, - рассказали в минсельхозпроде Бурятии.
В Бурятии осеменят более 1000 овцематок
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