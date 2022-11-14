Целый день будут проводиться ремонтные работы
Во вторник, 15 ноября, несколько многоквартирных домов в центре Улан-Удэ останутся без холодной воды. Неудобства связаны с проведением аварийно-восстановительных работ по улице Модогоева, 8 на водопроводной сети.
Без холодного водоснабжения останутся дома на улицах: Бау Ямпилова 5А, 9 (детсад № 52); Модогоева, 6, 2, 4; Смолина, 65 (бизнес-центр), 67/2, 67, 63, 61; Корабельная, 47.
Проведение работ запланировано с 9:00 до 17:00.
Часть домов в центре Улан-Удэ останется без холодной воды
Общество, Фото:
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