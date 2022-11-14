Она состоялась в колонии-поселении № 3
Осуждённые в колонии-поселении № 3 в Улан-Удэ приняли участие в спортивном мероприятии, посвященном празднованию Международного дня фитнеса. Для них преподаватель кафедры физической культуры и спорта ВСГУТУ, тренер по фитнесу Надежда Комогорцева провела онлайн-тренировку.
Тренер подробно рассказала, как правильно выполнять упражнения, провела разминку, объяснила важность правильного дыхания при нагрузках и показала самые эффективные комплексы упражнений.
- Интерес к здоровому образу жизни и занятиям спортом у осуждённых, отбывающих наказание в исправительном учреждении, растёт с каждым годом. Этому способствуют пропаганда здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, а также проводимые в колонии спортивные мероприятия, - отметили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии
После тренировки участники мероприятия от всей души поблагодарили Надежду Николаевну за проведенную тренировку.
В августе этого года в колониях Бурятии прошёл турнир по гиревому спорту.
В Улан-Удэ для осуждённых провели онлайн-тренировку по фитнесу
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