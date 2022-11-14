Строительство крытого катка завершится в декабре 2022 года
Крытый тренировочный каток с искусственным льдом возводят в микрорайоне Университетский в Иркутске. Совсем скоро жители смогут покататься на коньках в новом ледовом дворце.
- В настоящее время работы по строительству крытого катка с искусственным льдом в Иркутске выполнены почти на 85%. Внутри катка завершено бетонирование основания для ледового поля, продолжаются отделочные работы и монтаж внутренних инженерных сетей. В большинстве вспомогательных помещений уложена кафельная плитка, доделываются тёплые полы, завезена мебель для раздевалок, - сообщили в минспорта Иркутской области.
Строительство крытого тренировочного катка планируется завершить в конце этого года. Общий объём финансирования постройки ледового комплекса за 2020-2022 годы составил более 500 млн рублей, которые были выделены из федерального, областного и муниципального бюджетов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в декабре 2018 года заработала первая крытая ледовая арена IceMetr. А в 2023 году спортсмены смогут начать тренировки в Ледовом дворце (региональном центре по хоккею), возводимом на территории Физкультурно-спортивного комплекса.
В Иркутске скоро появится крытый ледовый каток
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Названы победители первенства республики среду ветеранских команд
Деньги переведут единым платежом в течение ближайшей недели
«Золото» соревнований завоевали спортсменки команды «Комсомолл 1»
Определены победители выставки-конкурса «Дулаан шэмэг»
В Забайкалье завершился фестиваль Олега Лундстрема
Спортсменки заняли третье место в спринтерской эстафете
Строительство крытого катка завершится в декабре 2022 года
Хозяевам свободно гуляющих бурёнок придётся раскошеливаться
С начала года в республике зафиксирована естественная убыль населения
Он уже несколько месяцев лечится в столичном госпитале
Всероссийский турнир на призы прославленного Сергея Леонова должен в этом году побить рекорд по количеству участников
В столице Бурятии появились три новые улицы и один проезд
В городе будет запущены новые укороченные маршруты, которые подключат к системе пересадочного тарифа
За звание борются 15 человек
Нарушителей понудят в том числе расплатиться