14 ноября

«Чудеса под Новый год» – новая акция от АТБ даёт шанс выиграть 202300 рублей

13 ноября

Популярное

В Иркутске скоро появится крытый ледовый каток

В Иркутске скоро появится крытый ледовый каток
Общество,  Фото:правительство Иркутской области
Строительство крытого катка завершится в декабре 2022 года

Крытый тренировочный каток с искусственным льдом возводят в микрорайоне Университетский в Иркутске. Совсем скоро жители смогут покататься на коньках в новом ледовом дворце.

- В настоящее время работы по строительству крытого катка с искусственным льдом в Иркутске выполнены почти на 85%. Внутри катка завершено бетонирование основания для ледового поля, продолжаются отделочные работы и монтаж внутренних инженерных сетей. В большинстве вспомогательных помещений уложена кафельная плитка, доделываются тёплые полы, завезена мебель для раздевалок, - сообщили в минспорта Иркутской области.

Строительство крытого тренировочного катка планируется завершить в конце этого года. Общий объём финансирования постройки ледового комплекса за 2020-2022 годы составил более 500 млн рублей, которые были выделены из федерального, областного и муниципального бюджетов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в декабре 2018 года заработала первая крытая ледовая арена IceMetr. А в 2023 году спортсмены смогут начать тренировки в Ледовом дворце (региональном центре по хоккею), возводимом на территории Физкультурно-спортивного комплекса. 
каток спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии определили чемпионов по футболу среди ветеранов
В Бурятии определили чемпионов по футболу среди ветеранов
Общество, 14.11.2022
Названы победители первенства республики среду ветеранских команд
Мобилизованным забайкальцам не будут «дробить» местные выплаты
Мобилизованным забайкальцам не будут «дробить» местные выплаты
Общество, 14.11.2022
Деньги переведут единым платежом в течение ближайшей недели
Иркутянки победили на первенстве России по кёрлингу
Иркутянки победили на первенстве России по кёрлингу
Общество, 14.11.2022
«Золото» соревнований завоевали спортсменки команды «Комсомолл 1»
В Бурятии наградили мастеров по работе с овчиной
В Бурятии наградили мастеров по работе с овчиной
Общество, 14.11.2022
Определены победители выставки-конкурса «Дулаан шэмэг»
Никита Михалков представил читинцам свой спектакль
Никита Михалков представил читинцам свой спектакль
Общество, 14.11.2022
В Забайкалье завершился фестиваль Олега Лундстрема
Ориентировщицы из Бурятии стали призёрами первенства России
Ориентировщицы из Бурятии стали призёрами первенства России
Общество, 14.11.2022
Спортсменки заняли третье место в спринтерской эстафете
В Иркутске скоро появится крытый ледовый каток
В Иркутске скоро появится крытый ледовый каток
Общество, 14.11.2022
Строительство крытого катка завершится в декабре 2022 года
Безнадзорных коров в Улан-Удэ отправят на «штрафстоянку»
Безнадзорных коров в Улан-Удэ отправят на «штрафстоянку»
Общество, 14.11.2022
Хозяевам свободно гуляющих бурёнок придётся раскошеливаться
В Бурятии за девять месяцев скончались более 40 младенцев
В Бурятии за девять месяцев скончались более 40 младенцев
Общество, 14.11.2022
С начала года в республике зафиксирована естественная убыль населения
Контрактник из Бурятии, решивший стать ветеринаром, отметил 23-летие в Москве
Контрактник из Бурятии, решивший стать ветеринаром, отметил 23-летие в Москве
Общество, 14.11.2022
Он уже несколько месяцев лечится в столичном госпитале
В Улан-Удэ соберутся более 400 сильнейших гиревиков
В Улан-Удэ соберутся более 400 сильнейших гиревиков
Общество, 14.11.2022
Всероссийский турнир на призы прославленного Сергея Леонова должен в этом году побить рекорд по количеству участников
В Улан-Удэ появился проезд Неоновый
В Улан-Удэ появился проезд Неоновый
Общество, 14.11.2022
В столице Бурятии появились три новые улицы и один проезд
В Улан-Удэ набирает обороты реформа общественного транспорта
В Улан-Удэ набирает обороты реформа общественного транспорта
Общество, 14.11.2022
В городе будет запущены новые укороченные маршруты, которые подключат к системе пересадочного тарифа
В Улан-Удэ самовольщики расширяют свои участки
В Улан-Удэ самовольщики расширяют свои участки
Общество, 14.11.2022
Нарушителей понудят в том числе расплатиться

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^