Хозяевам свободно гуляющих бурёнок придётся раскошеливаться
Летом 2022 года в Улан-Удэ участились случаи порчи городского имущества свободно пасущимися коровами. Из-за них пострадали спортплощадки, зелёные зоны, клумбы и т.п.
В связи с этим комитету городского хозяйства было поручено найти решение вопроса с безнадзорными коровами.
- Мы строим современные детские площадки, а на следующий день после открытия приезжаем и видим там следы жизнедеятельности крупного рогатого скота. Площадку надо убирать, чтобы горожане могли там заниматься. Готовим проект нормативно-правового акта, планируем изымать животных, которые находятся на самовыгуле, и ставить их на условную «штрафстоянку», - рассказал заместитель мэра, председатель Ккмитета городского хозяйства Сергей Гашев
Планируется, что хозяева смогут забрать своих коров, оплатив штраф в городскую казну. Подобная практика изъятия безнадзорного скота и определение его на стоянку временного содержания уже успешно применяется в Иволгинском районе республики.
Безнадзорных коров в Улан-Удэ отправят на «штрафстоянку»
Общество, Фото:
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