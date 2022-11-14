В столице Бурятии появились три новые улицы и один проезд
В Октябрьском районе Улан-Удэ трём улицам присвоили названия – это 1 км Спиртозаводского тракта, 2 км Спиртозаводского тракта и 3 км Спиртозаводского тракта.
В Железнодорожном районе в ДНТ «Труд» появился новый проезд, его назвали Неоновый.
Названия утверждены распоряжениями администрации Улан-Удэ и внесены в государственный адресный реестр.
Улицы могут назвать сами жители микрорайонов города. Для этого необходимо обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству администрации города с заявлением о присвоении улицы наименования.
Ранее улице в микрорайоне Таёжный, где строится новый микрорайон, присвоили имя погибшего на Украине Героя России, офицера Росгвардии Максима Концова. Также в Железнодорожном районе появилась улица имени учёного-селекционера Базыра Николаева.
На юго-западе города улицам присвоили имена участников Великой Отечественной войны Пантелеймона Устиновича и Егора Куделина. В микрорайоне Зеленхоз улицу назвали в честь бывшего главы Еравнинского района Дамби Дамбаева.
В Улан-Удэ появился проезд Неоновый
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