В Улан-Удэ назвали победителей всероссийского борцовского турнира

Сборная Бурятии завоевала 23 медали
С 11 по 12 ноября в Улан-Удэ прошёл всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей памяти обладателя кубка мира, призёра чемпионатов мира, Европы, чемпиона СССР и России, заслуженного мастера спорта России, заслуженного работника физической культуры Бурятии Сергея Замбалова.
В соревнованиях приняли участие более 400 юношей 2007-2009 года рождения из Якутии, Забайкальского края, Иркутской области, Тувы, Калмыкии, Хакасии, Хабаровского края, Кемеровской и Новосибирской областей. Сборную Бурятию представляли около 200 юных борцов.
Напомним, что призовой фонд турнира составил 588000 рублей. Соревнования стали одними из крупнейших юношеских турниров на Дальнем Востоке. Победители всероссийского борцовского турнира памяти Замбалова и их тренеры получили денежные премии от ЗГРП.
Отметим, что Забайкальское горнорудное предприятие, будучи постоянным спонсором сборной Бурятии по вольной борьбе, оказало финансовую поддержку проведению соревнований. Кроме того, по инициативе генерального директора ЗГРП Александра Воронкова первые места во всех весовых категориях и тренеры спортсменов награждены денежными премиями.
По итогам двух дней турнира были определены победители и призёры в 12 весовых категориях. Команда Бурятии завоевала 23 медали домашних соревнований.
Весовая категория 35 кг
Первое место – Руслан Ш. (Бурятия)
Второе место - Аюр М. (Забайкальский край)
Третье место - Аламжи Б. (Забайкальский край)
Третье место - Артём К. (Бурятия)
Весовая категория 38 кг
Первое место - Денис Х. (Иркутская область)
Второе место - Ариан В. (Саха-Якутия)
Третье место - Аюр Д. (Забайкальский край)
Третье место - Аюр Г. (Бурятия)
Весовая категория 41 кг
Первое место - Эрхан К. (Саха-Якутия)
Второе место - Эльдар А. (Саха-Якутия)
Третье место - Жаргал Ш. (Бурятия)
Третье место - Иван Б. (Забайкальский край)
Весовая категория 44 кг
Первое место - Арсений Н. (Иркутская область)
Второе место - Артём И. (Иркутская область)
Третье место - Эрчим Ж. (Саха-Якутия)
Третье место - Тимур П. (Иркутская область)
Весовая категория 48 кг
Первое место - Егор З. (Иркутская область)
Второе место - Чингис Г. (Забайкальский край)
Третье место - Кюндюл М. (Саха-Якутия)
Третье место - Станислав Б. (Бурятия)
Весовая категория 52 кг
Первое место - Эрдэни Ц. (Бурятия)
Второе место - Тумэн Е. (Бурятия)
Третье место - Алдар Г. (Калмыкия)
Третье место - Алдар Н. (Бурятия)
Весовая категория 57 кг
Первое место - Максим М. (Хакасия)
Второе место - Балдан Ц. (Забайкальский край)
Третье место - Золто Ц. (Бурятия)
Третье место - Доржи Ч. (Бурятия)
Весовая категория 62 кг
Первое место - Илья Ш. (Иркутская область)
Второе место - Айаал С. (Саха-Якутия)
Третье место - Буянто Ш. (Бурятия)
Третье место - Матвей П. (Красноярский край)
Весовая категория 68 кг
Первое место - Руслан Б. (Бурятия)
Второе место - Эрдэни А. (Бурятия)
Третье место - Даши Ж. (Забайкальский край)
Третье место - Никита Н. (Забайкальский край)
Весовая категория 75 кг
Первое место - Аркадий Ч. (Иркутская область)
Второе место - Анатолий О. (Бурятия)
Третье место - Тамир Ц. (Бурятия)
Третье место - Лубсан Г. (Бурятия)
Весовая категория 85 кг
Первое место - Владимир Б. (Саха-Якутия)
Второе место - Тумэн Ч. (Бурятия)
Третье место - Дмитрий Г. (Бурятия)
Третье место - Айдар Д. (Бурятия)
Весовая категория 100 кг
Первое место - Бато Т. (Бурятия)
Второе место - Жамсо Б. (Бурятия)
Третье место - Валерий И. (Бурятия)
Третье место - Олег Х. (Бурятия)
Фоторепортаж с прошедших соревнований можно посмотреть здесь.
В Улан-Удэ назвали победителей всероссийского борцовского турнира
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