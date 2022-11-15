В Бурятии определили чемпионов по вольной борьбе

Общество, Фото: федерация спортивной борьбы РБ

В столице региона прошёл юбилейный чемпионат республики



13 ноября в Улан-Удэ состоялся юбилейный 60-й лично-командный чемпионат Бурятии по вольной борьбе. Соревнования проводились в физкультурно-спортивном комплексе и были посвящены 60-летию развития спортивной борьбы в республике. Напомним, что впервые чемпионат РБ прошёл в 1962 году на улице Куйбышева, в спортивном зале «Спартак».



В этом году за право попасть в сборную Бурятии боролись более 120 борцов региона в десяти весовых категориях. По итогам чемпионата будет сформирована команда республики на предстоящий год.



Финансовую поддержку проведения юбилейного чемпионата республики по вольной борьбе оказало ЗГРП (АО «Забайкальское горнорудное предприятие») - генеральный партнёр федерации спортивной борьбы РБ.



Как сообщает федерация, победителями чемпионата стали:



Весовая категория 57 кг

Первое место - Баяндуев Жаргал (РСШОР)

Второе место - Баяндуев Баир (РСШОР)

Третье место - Рабданов Эрдэни (СШОР-9)

Третье место - Пучков Сергей (СШ-12)



Весовая категория 61 кг

Первое место - Дамдинов Жаргал (РСШОР)

Второе место - Бальжинимаев Алдар (РСШОР )

Третье место - Мункуев Алдар (РСШОР)

Третье место - Цыренжапов Дамдин (СШОР-7)



Весовая категория 65 кг

Первое место - Баясхолонов Булат (РСШОР)

Второе место - Жербаев Виктор (РСШОР)

Третье место - Шарастепанов Эрдэм (РСШОР)

Третье место - Ринчинов Ринчин (СШОР-7)



Весовая категория 70 кг

Первое место - Упхоев Игорь (СШОР-10)

Второе место - Жигзымаев Саян (РСШОР)

Третье место - Цыденов Баир (СШОР-7)

Третье место - Содномов Балдан (СШОР-10)



Весовая категория 74 кг

Первое место - Боровицкий Алексей (РСШОР)

Второе место - Хайдапов Бэлигто (РСШОР)

Третье место - Дугаржапов Цырен (РСШОР)

Третье место - Доржиев Илья (РСШОР)



Весовая категория 79 кг

Первое место - Жербаев Евгений (РСШОР)

Второе место - Рыгзынов Арсалан (РСШОР)

Третье место - Бодиев Тумэн (РСШОР)

Третье место - Бальжинимаев Арсалан (РСШОР)



Весовая категория 86 кг

Первое место - Будажапов Арсалан (РСШОР)

Второе место - Шадапов Буянто (РСШОР)

Третье место - Судаков Максим (РСШОР)



Весовая категория 92 кг

Первое место - Нимаев Аюр (РСШОР)

Второе место - Елбаскин Андрей (РСШОР)

Третье место - Базаров Барас (МВД)



Весовая категория 97 кг

Первое место - Жибалов Илья (РСШОР)

Второе место - Золотов Олег (СШОР-7)

Третье место - Санжиев Айдар (СШОР-9)



Весовая категория 125 кг

Первое место - Бакшеев Амгалан (СШОР-10)

Второе место - Арганов Алексей (СШОР-10)

Третье место - Гунтупов Алдар (СШОР-7)



