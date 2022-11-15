В Бурятии определили чемпионов по вольной борьбе

В столице региона прошёл юбилейный чемпионат республики
13 ноября в Улан-Удэ состоялся юбилейный 60-й лично-командный чемпионат Бурятии по вольной борьбе. Соревнования проводились в физкультурно-спортивном комплексе и были посвящены 60-летию развития спортивной борьбы в республике. Напомним, что впервые чемпионат РБ прошёл в 1962 году на улице Куйбышева, в спортивном зале «Спартак».
В этом году за право попасть в сборную Бурятии боролись более 120 борцов региона в десяти весовых категориях. По итогам чемпионата будет сформирована команда республики на предстоящий год.
Финансовую поддержку проведения юбилейного чемпионата республики по вольной борьбе оказало ЗГРП (АО «Забайкальское горнорудное предприятие») - генеральный партнёр федерации спортивной борьбы РБ.
Как сообщает федерация, победителями чемпионата стали:
Весовая категория 57 кг
Первое место - Баяндуев Жаргал (РСШОР)
Второе место - Баяндуев Баир (РСШОР)
Третье место - Рабданов Эрдэни (СШОР-9)
Третье место - Пучков Сергей (СШ-12)
Весовая категория 61 кг
Первое место - Дамдинов Жаргал (РСШОР)
Второе место - Бальжинимаев Алдар (РСШОР )
Третье место - Мункуев Алдар (РСШОР)
Третье место - Цыренжапов Дамдин (СШОР-7)
Весовая категория 65 кг
Первое место - Баясхолонов Булат (РСШОР)
Второе место - Жербаев Виктор (РСШОР)
Третье место - Шарастепанов Эрдэм (РСШОР)
Третье место - Ринчинов Ринчин (СШОР-7)
Весовая категория 70 кг
Первое место - Упхоев Игорь (СШОР-10)
Второе место - Жигзымаев Саян (РСШОР)
Третье место - Цыденов Баир (СШОР-7)
Третье место - Содномов Балдан (СШОР-10)
Весовая категория 74 кг
Первое место - Боровицкий Алексей (РСШОР)
Второе место - Хайдапов Бэлигто (РСШОР)
Третье место - Дугаржапов Цырен (РСШОР)
Третье место - Доржиев Илья (РСШОР)
Весовая категория 79 кг
Первое место - Жербаев Евгений (РСШОР)
Второе место - Рыгзынов Арсалан (РСШОР)
Третье место - Бодиев Тумэн (РСШОР)
Третье место - Бальжинимаев Арсалан (РСШОР)
Весовая категория 86 кг
Первое место - Будажапов Арсалан (РСШОР)
Второе место - Шадапов Буянто (РСШОР)
Третье место - Судаков Максим (РСШОР)
Весовая категория 92 кг
Первое место - Нимаев Аюр (РСШОР)
Второе место - Елбаскин Андрей (РСШОР)
Третье место - Базаров Барас (МВД)
Весовая категория 97 кг
Первое место - Жибалов Илья (РСШОР)
Второе место - Золотов Олег (СШОР-7)
Третье место - Санжиев Айдар (СШОР-9)
Весовая категория 125 кг
Первое место - Бакшеев Амгалан (СШОР-10)
Второе место - Арганов Алексей (СШОР-10)
Третье место - Гунтупов Алдар (СШОР-7)
В Бурятии определили чемпионов по вольной борьбе
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