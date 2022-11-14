Никита Михалков представил читинцам свой спектакль

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

В Забайкалье завершился фестиваль Олега Лундстрема



12 ноября в Забайкалье завершился первый фестиваль Олега Лундстрема. Более 20 концертов, посвящённых памяти великого джазмена, прошли в Чите, Петровск-Забайкальском, Краснокаменске, Нерчинске, Сретенске и других городах региона.



По информации пресс-службы министерства культуры Забайкалья, фестиваль открылся 20 сентября большим концертом Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана. Классическую программу в октябре зрителям представил Российский национальный оркестр под управлением Николая Цинмана. В ноябре Захар Прилепин и Леонид Лундстрем провели творческую встречу «Музыка и Слово», а Иркутский драматический театр представил спектакль по повести Валентина Распутина.



Завершающим событием фестиваля стала постановка «12» (16+) центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова. 12 ноября перед началом спектакля прошла пресс-конференция с участием народного артиста РСФСР.



- Это очень терпкое ощущение, когда ты 6-8 часов передвигаешься с огромной скоростью на самолёте, а внизу одна и та же твоя страна. Я считаю, что это такая важная психо-географическая терапия. Александр III говорил, что они боятся нашей огромности. Но для того чтобы они боялись нашей огромности, мы сами не должны её бояться. С большой радостью мы приняли приглашение выступить в Чите. Очень хочу надеяться, что то, ради чего мы приехали, не покажется зрителям напрасным. И тут дело не в том, чтобы люди хвалили или нет, просто для нас принципиально важно, с чем человек выходит. Если после просмотра спектакля со зрителем происходит эмоциональная трансформация, метаморфозы, значит, мы все правильно сделали, – рассказал Никита Михалков.



Кроме этого, в ходе пресс-конференции художественный руководитель фестиваля, известный скрипач Пётр Лундстрем заявил, что фестиваль Олега Лундстрема станет ежегодным.



- Фестиваль получился продолжительным, программа насыщенной, а его художественная составляющая – великое счастье! Уже можно сказать, что фестиваль станет ежегодным и уже практически сформирована его программа на 2023 год, - пояснил руководитель проекта Пётр Лундстрем.

