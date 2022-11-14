Ориентировщицы из Бурятии стали призёрами первенства России

Спортсменки заняли третье место в спринтерской эстафете



В Сочи завершилось первенство России по спортивному ориентированию. Программа соревнований включала только спринтерские дисциплины: «кросс-спринт – общий старт» и две эстафетные гонки.



12 ноября в спринтерской эстафете в группе «Ж20» третье место заняли спортсменки из Бурятии Дарья Плясовская и Людмила Залуцкая. Они выступали за команду Красноярского края.



Дарья Плясовская начала заниматься спортивным ориентированием в Прибайкальском районе Бурятии у Николая Федотова, Людмила Залуцкая – лыжными гонками в Кабанском районе у Андрея Фадеева. После окончания школы выступают за Красноярскую «Академию зимних видов спорта», тренируются у Сергея Бизюкина. Об этом сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».

