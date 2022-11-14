Спортсменки заняли третье место в спринтерской эстафете
В Сочи завершилось первенство России по спортивному ориентированию. Программа соревнований включала только спринтерские дисциплины: «кросс-спринт – общий старт» и две эстафетные гонки.
12 ноября в спринтерской эстафете в группе «Ж20» третье место заняли спортсменки из Бурятии Дарья Плясовская и Людмила Залуцкая. Они выступали за команду Красноярского края.
Дарья Плясовская начала заниматься спортивным ориентированием в Прибайкальском районе Бурятии у Николая Федотова, Людмила Залуцкая – лыжными гонками в Кабанском районе у Андрея Фадеева. После окончания школы выступают за Красноярскую «Академию зимних видов спорта», тренируются у Сергея Бизюкина. Об этом сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».
Ориентировщицы из Бурятии стали призёрами первенства России
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