Театр Бурятии поможет соццентру поставить новогоднюю сказку

Ребята Селенгинского центра помощи семьи и детям репетируют мини-версию «Щелкунчика»



В Селенгинском районе Бурятии будет поставлен спектакль «Щелкунчик». Это будет новогодняя сказка на основе одноимённого балета. Артистами выступят воспитанники Селенгинского центра социальной помощи семье и детям в г. Гусиноозёрск.



Постановщиком выступит продюсер Бурятского государственного академического театра оперы и балета Павел Окунев. 11 ноября прошла первая репетиция в рамках поездки сотрудников театра в Селенгинский центр помощи семьи и детям.



- Мы решили с ребятами поставить мини-версию самого новогоднего балета «Щелкунчик». Мы подготовим несколько номеров. У нас всё будет по-взрослому. Будут исполнители заглавных партий Маши и Щелкунчика, снежинки, а самые маленькие артисты – мышками, — рассказал Павел Окунев.



Ребята выступят и художниками – они сами подготовят костюмы и декорации к постановке. Премьера ожидается в конце декабря в Селенгинском центре социальной помощи в Гусиноозёрске.



- Мы сегодня встречаем гостей – Бурятский театр оперы и балета. Это уже наша вторая встреча. Мы показали сказку «Кот и Лиса», спели песню, рассказали стихи. Мы планируем поставить совместную постановку, надеюсь, у нас всё получится, — отметила директор центра Светлана Киргизова.



Напомним, что в октябре этого года воспитанники центра приезжали в Бурятский театр оперы и балета, где посмотрели спектакль «Золушка», пообщались лично с артистами и министром культуры Бурятии Соелмой Дагаевой, пофотографировались в интерьерах театра.



В следующий раз Бурятский театр оперы и балета приедет к ребятам через две недели, чтобы продолжить репетиции к новогодней премьере. А пока они будут повторять выученные «па» самостоятельно. Об этом сообщает пресс-служба театра.

