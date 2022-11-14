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В Улан-Удэ выбирают лучшего учителя начальных классов

В Улан-Удэ выбирают лучшего учителя начальных классов
Общество,  Фото:комитет по образованию
За звание борются 15 человек

Конкурс учителей начальных классов «Раз ступенька, два ступенька…» стартовал сегодня в школе №1 в Улан-Удэ. В этом году в конкурсе принимают участие 15 учителей. Их стаж педагогической деятельности составляет от 1 года до 18 лет, сообщили в комитете по образованию.

- Есть чему поучиться друг у друга и молодым педагогам, и стажистам. Участникам предстоит пройти три этапа: урок и его самоанализ, «Воспитательное событие» и конкурсное задание «Педагогическая дискуссия». Каждый из конкурсантов, пройдя эти испытания, станет другим – сильнее, опытнее, каждый поднимется на ступеньку выше, - отметила заместитель председателя комитета по образованию Любовь Цепкова.

Конкурс продлится четыре дня и завершится 18 ноября торжественным закрытием и награждением конкурсантов. Победителя определит жюри, в состав которого входят методисты и профессорско-преподавательский состав педагогического института БГУ, а также учителя – победители конкурсов профессионального мастерства.

Конкурс проводится в Улан-Удэ четвёртый год. 
конкурс учителя

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