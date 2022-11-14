Нарушителей понудят в том числе расплатиться
На улице Тепловой в Улан-Удэ выявили горожан, необоснованно расширивших свои земельные участки.
Нарушения обнаружили во время геодезической съёмки. Съёмку свыше 80 земельных участков провели специалисты комитета по управлению имуществом и землепользованию, сообщили в пресс-службе мэрии.
В ходе осмотра были выявлены факты самовольного занятия территории отмежеванных границ домовладений. К землепользователям, необоснованно расширившим земельные участки, будут применены все предусмотренные законом меры воздействия. В их числе взыскание в пользу городского бюджета неналоговых платежей за фактическое землепользование.
- Предупреждаем жителей о необходимости обязательного соблюдения требований земельного законодательства. Даже «незначительное» выдвижение заборов на 1-2 метра за пределы отмежеванных границ, якобы не ущемляющее чьи-либо права, например, с тыльной стороны участков под размещение огородов, в любом случае влечет всю полноту административной и финансовой ответственности, - сообщают в комитете.
За самовольное занятие земельных участков предусмотрена административная ответственность согласно ст.7.1 КоАП РФ со штрафными санкциями в размере от 5000 до 200 000 рублей или от 1 до 3 % кадастровой стоимости земельного участка.
В Улан-Удэ самовольщики расширяют свои участки
Общество, Фото:
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