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В Бурятии наградили мастеров по работе с овчиной

В Бурятии наградили мастеров по работе с овчиной
Общество,  Фото:пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России
Определены победители выставки-конкурса «Дулаан шэмэг»

12 ноября в Улан-Удэ состоялась республиканская выставка-ярмарка народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Дулаан шэмэг». Мероприятие проходило в рамках IV республиканского конкурса по выделке и художественной обработке овечьей шкуры и шерсти.

В конкурсе приняли участие 18 мастеров из Джидинского, Хоринского, Окинского, Баргузинского, Иволгинского районов Бурятии, Улан-Удэ и Забайкальского края. В номинации «Мастера по выделке овчины» поступило 32 образца овечьих шкур. В номинации «Изделия мастеров по изготовлению традиционной бурятской одежды из овечьей шкуры и войлока (дэгэлов, обуви, головных уборов, рукавиц) – 82 изделия.

По информации республиканского центра народного творчества, призовые места определяли в трёх направлениях. Победителями конкурса-выставки «Дулаан шэмэг»стали:

Номинация «Мастера по выделке овчины»
Диплом лауреата I степени - Балданов Василий, Баргузинский район
Диплом лауреата II степени - Очиров Чингис, Иволгинский район
Диплом лауреата III степени - Пунцукова Долгор, Землячество шэнэхэнских бурятов

Номинация «Изделия из овчины»
Диплом лауреата I степени - Батомункуева Сибжидма, Улан-Удэ
Диплом лауреата II степени - Пунцукова Долгор, Землячество шэнэхэнских бурятов

Номинация «Изделия из овечьей шерсти»
Диплом лауреата I степени - Поселенова Софья, Улан-Удэ
Диплом лауреата II степени - Золотоева Юлия и Найданова Шидэ, Улан-Удэ
Диплом лауреата III степени - Раднаева Лариса, Джидинский район
Диплом лауреата III степени - Хохлова Роза, Улан-Удэ

В рамках завершающего этапа конкурса состоялись: выставка-ярмарка изделий из овечьей шерсти, сувениров и кукол, мастер-классы по изготовлению украшений из цветной шерсти, рисованию «Пейзаж в бурятском стиле», игре «Шагай наадан». Гостям и участникам конкурса подарили творческие номера художественные коллективы: «Уряал», «Ольхон», «Лотос» и «Булжамуур», а также исполнители бурятских народных песен.

В течение трёх конкурсных дней центр народного творчества организовал для мастеров творческую лабораторию. Участники прошли мастер-классы, посетили цех по производству и выделке овечьих шкур при Иволгинском дацане и ознакомились с процессом экспертизы качества овчины на базе ВСГУТУ.

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