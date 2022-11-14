В Улан-Удэ едет новогодний поезд с Дедом Морозом из Великого Устюга

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В конце октября Дед Мороз из Великого Устюга отправился очередное путешествие по России. Поезд с главным зимним волшебником и его командой преодолеет более 30 тысяч километров и сделает остановку более чем в ста населённых пунктах, в том числе – на 15 станциях Восточно-Сибирской железной дороги.В первый день ноября состав из 19 вагонов прибыл в Северобайкальск. А в ближайший вторник, 15-го ноября, увидеться со сказочными персонажами смогут жители и гости Улан-Удэ. Он появится на городском вокзале ровно в 12:20. За 20 минут до этого начнётся праздничная программа.- Дед Мороз выйдет на платформу дважды – по прибытии и за 30 минут до отъезда, – сообщили в официальной группе мероприятия во «ВКонтакте».Отправление – в 18:20 по местному времени, то есть поезд будет стоять в Улан-Удэ шесть часов. Во главе состава – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков. Те, кто не успел купить билеты, всё равно смогут попасть в вагоны свободного посещения – это лавка с сувенирами из Великого Устюга и Костромы и ресторан. Анимационная программа на перроне бесплатна для всех желающих.