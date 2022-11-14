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Бурятия создаст в подшефном районе ДНР бригаду по ремонту сетей

Бурятия создаст в подшефном районе ДНР бригаду по ремонту сетей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Рабочим пообещали предоставить все необходимые расходники

В Старобешевском районе Донецкой народной республики, которая этой осенью стала частью России, появится специальная аварийно-восстановительная бригада по ремонту коммунальной инфраструктуры – сетей водоснабжения и водоотведения. Её решили создать власти Бурятии. Подобная, но только по обслуживанию теплосетей, там есть.

Уже известна фирма, которая при необходимости будет устранять аварии – ООО «Строительное управление». До 16 ноября с ней должны заключить соответствующий контракт сроком на пять месяцев – такой период пока обозначил глава Бурятии Алексей Цыденов. Потом договор планируют продлить.

- Во время отопительного сезона фирма ООО «Строительное управление» будет осуществлять ремонт на сетях водоснабжения и водоотведения в Старобешевском районе с использованием своего оборудования. Всеми необходимыми расходными материалами – трубами, запорной арматурой, фитингами и т. д. – подрядчика обеспечит республика за счёт своих средств, – отметил замминистра строительства Бурятии Евгений Поляков

Как сообщал «Байкал-Daily», минувшим летом Бурятия взяла шефство над Старобешевским районом ДНР. Власти Бурятии помогли привести в порядок дороги, придомовые территории, четыре школы и пять детских садиков в новом российском регионе. Всего там отремонтировали 24 объекта. На очереди – ещё 27.

ДНР водоснабжение

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