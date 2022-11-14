Рабочим пообещали предоставить все необходимые расходники
В Старобешевском районе Донецкой народной республики, которая этой осенью стала частью России, появится специальная аварийно-восстановительная бригада по ремонту коммунальной инфраструктуры – сетей водоснабжения и водоотведения. Её решили создать власти Бурятии. Подобная, но только по обслуживанию теплосетей, там есть.
Уже известна фирма, которая при необходимости будет устранять аварии – ООО «Строительное управление». До 16 ноября с ней должны заключить соответствующий контракт сроком на пять месяцев – такой период пока обозначил глава Бурятии Алексей Цыденов. Потом договор планируют продлить.
- Во время отопительного сезона фирма ООО «Строительное управление» будет осуществлять ремонт на сетях водоснабжения и водоотведения в Старобешевском районе с использованием своего оборудования. Всеми необходимыми расходными материалами – трубами, запорной арматурой, фитингами и т. д. – подрядчика обеспечит республика за счёт своих средств, – отметил замминистра строительства Бурятии Евгений Поляков
Как сообщал «Байкал-Daily», минувшим летом Бурятия взяла шефство над Старобешевским районом ДНР. Власти Бурятии помогли привести в порядок дороги, придомовые территории, четыре школы и пять детских садиков в новом российском регионе. Всего там отремонтировали 24 объекта. На очереди – ещё 27.
Бурятия создаст в подшефном районе ДНР бригаду по ремонту сетей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За звание борются 15 человек
Нарушителей понудят в том числе расплатиться
Он будет стоять в столице Бурятии шесть часов
Рабочим пообещали предоставить все необходимые расходники
Обратиться можно по телефону или письменно
Некоторые осуждённые обратились к настоятелю по своим личным вопросам
Гастроли Валерия Яременко пройдут с 23 по 26 ноября
В ближайшие дни в республике ожидается небольшой снег
Для детей проводят уроки по ЗОЖ
Верующие только вредят источнику, делая подношения хозяину местности
Память о военном увековечили в его родной школе
Система электронного звона особенно актуальна в сильные морозы
Также коллектив собрал для военнослужащих бронежилеты, каски и носки
Ксения путешествует в автодоме со своей собакой
У иностранцев не было фитосанитарных сертификатов