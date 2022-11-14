В Иркутской области построят глэмпинг на Байкале

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Рассматриваются площадки в Большом Голоустном, Тальцах, Утулике и Бугульдейке



В Иркутской области собираются создать глэмпинг на Байкале. Объект предполагает совмещение удобств гостиничного номера с отдыхом на природе. Вопросы реализации проекта обсудили накануне в ходе онлайн-совещания между представителями корпорации «Синергия» и правительства региона.



Представители инвестора уже посетили Иркутскую область и рассмотрели несколько площадок, где можно будет разместить глэмпинг. Среди них – участки в посёлке Большое Голоустное, Тальцах, Утулике и Бугульдейке.



– В этом году нам удалось привлечь в особую экономическую зону «Ворота Байкала» представителей крупных сетей, которые намерены построить в Байкальске гостиничные комплексы. Однако мы хотим сформировать разнообразную туристическую инфраструктуру, чтобы у гостей был богатый выбор. Учитывая, что Байкал – это центр притяжения туристов для отдыха на природе, глэмпинг – формат, который может быть очень перспективным, - отметил первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.



На данный момент инвестору предложено четыре земельных участка для размещения, среди которых ему предстоит выбрать наиболее подходящий.



Как рассказал президент корпорации «Синергия», член комиссии государственного Совета РФ по направлению «Малое и среднее предпринимательство» Вадим Лобов, на территории глэмпинга планируется создание банного комплекса и оборудованной пляжной зоны. Кроме этого, уже прорабатываются концепции активностей для гостей. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

